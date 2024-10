FOTO | „Generația digitală față în față cu dascălii săi”: Noi activități de dezvoltare profesională pentru profesorii CJEx Alba

„Generația digitală față în față cu dascălii săi”: Noi activități de dezvoltare profesională pentru profesorii CJEx Alba

Sinaxa Educațională, o comunitate a profesorilor care integrează valorile religioase creștin-ortodoxe și formarea caracterului moral al elevilor în procesul de învățare, a organizat, în perioada 18 – 20 octombrie 2024, la Mănăstirea Oașa, întâlnirea de toamnă cu tema „Generația digitală față în față cu dascălii săi”.

Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă, fiind prezenți profesori și specialiști în educație din mai multe localități din țară. Programul a cuprins ateliere educaționale și o interesantă conferință susținută de invitatul special, prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației din Cluj.

Printre cei peste 150 de participanți s-au numărat și profesori din cadrul Centrului Județean de Excelență Alba, alături de directorul instituției, prof. Adrian Simion.

„Noi, la Centrul Județean de Excelență Alba, considerăm că perfecționarea continuă a profesorilor este o necesitate și încercăm să fructificăm cât mai multe dintre oportunitățile pe care le avem în acest sens. Iată de ce colegii noștri au participat și la acest eveniment, unde au învățat chestiuni folositoare pentru activitățile cu elevii. Pentru noi, ca instituție, implicarea în astfel de programe este o oportunitate foarte bună, pentru că, pe lângă pregătirea academică a elevilor noștri, pe noi ne interesează să punem accent, ori de câte ori este posibil, pe latura psiho-emoțională a actului de educație.

În acest an școlar am început programele de perfecționare cu participarea la trainingul pentru directori realizat luna trecută de către AVE – Asociația pentru Valori în Educație și am continuat luna aceasta cu acest interesant eveniment la Oașa.

Mulțumim foarte mult echipei de organizare condusă de doamna profesoară Carmen Jinariu de la Sibiu și așteptăm cu mare interes ediția viitoare.„, transmite Adrian Simion, directorul Centrului Județean de Excelență Alba.

