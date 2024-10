FOTO: Enso Dojo Alba Iulia, competiții internaționale la Sibiu și București

Enso Dojo Alba Iulia are în această lună competiții internaționale la Sibiu și București, prima dintre ele desfășurându-se zilele trecute

Enso Dojo Alba Iulia a avut la start un lot compus din 3 sportivi, Vladimir Henegar, Andreea Aldea și Vlad Cioară, aceștia reușind evoluții merituoase.

În weekend, la Sibiu, s-a desfășurat Romanian International Cup, competiție la care au participat peste 600 de sportivi de la 70 de cluburi din 10 țări (Germania, Belgia, Suedia, Ucraina, Ungaria, Italia, Bulgaria, Republica Moldova, Polonia și România). Întrecerea de full contact karate s-a disputat la kata și kumite, pe mai multe categorii de vârstă (Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 și Under 21). Enso Dojo Alba Iulia a avut la start un lot compus din 3 sportivi, Vladimir Henegar, Andreea Aldea și Vlad Cioară, aceștia reușind evoluții merituoase.

„O experiență frumoasă, din care am avut multe de învățat, un concurs bine organizat, desfășurat într-o atmosferă de excepție. Mulțumim sensei Dan Tiucă pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment, Felicitări sportivilor, mulțumiri părinților pentru disponibilitate și încredere. Sunt mândră de voi. Osu no seishin”, a menționat sempai Nicoleta Panait (1 dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.

Anterior, reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri au fost prezenți la Satu Mare, la un seminar internațional de arte marțiale, iar la finele lunii vor concura la o altă competiție internațională, Romanian Bucharest Challenge Cup (în 26 octombrie), cu participanți din 10 țări europene

