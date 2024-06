FOTO: Elevii de la Școala „Axente Sever” descoperă secretele încalțămintei de top fabricate la Galway Sport Aiud

Elevii de la Școala „Axente Sever” descoperă secretele încalțămintei de top fabricate la Galway Sport Aiud

Un grup de 20 de elevi din clasele a VIII-a ai Școlii Gimnaziale „Axente Sever” au vizitat luni, 17 iunie a.c., compania Galway Sport din Aiud – în cadrul unei initiative, ce urmărește sprijinirea tinerilor pentru continuarea educației și facilitarea integrării lor pe piața muncii, ale Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România.

Elevii au fost ghidați de doamna Alina Dobra, specialist HR în cadrul companiei, care le-a oferit o perspectivă detaliată asupra întregului proces de producție al unora dintre cele mai de calitate mărci de încălțăminte tehnică din Europa. În timpul vizitei de aproape două ore, tinerii au avut șansa de a înțelege importanța sistemului, coordonării, muncii în echipă și disciplinei necesare pentru a produce încălțăminte de calitate. Confecționați manual, de la pregătirea materialelor de top, pana la ambalare, un pantof trece prin mâinile a zeci de persoane, fiecare aducându-și contribuția unică la produsul final – ghete de trekking, bocanci utilitari si pentru domeniul militar.

Cosmina Danilă, directorul general al companiei – cel mai mare angajator privat din oraș – a subliniat importanța responsabilității comune în educarea și formarea profesională a tinerilor, care trebuie să revină atât sistemului de educație, cât și companiilor locale.

„Această acțiune este un exemplu bun de cum putem contribui împreună la formarea viitorului nostru,” a declarat Danilă.

Proiectul Labour-market inclusion for young adults in Romania are ca obiectiv fundamental sprijinirea tinerilor pentru continuarea educației și facilitarea integrării lor pe piața muncii, respectând nevoile și potențialul fiecăruia și este implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Inspectoratul Județean Școlar Alba și Școlile Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Ighiu, „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, „Axente Sever” din Aiud, respectiv Liceul Tehnologic din Sebeș, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” și Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia

Biroul de presă al Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

