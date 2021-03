FOTO| După un K.O. zguduitor, Andrei Dărămuș „se ridică mândru”. Va lupta la finala Campionatului

Boxerul Dărămuș a căzut zguduitor, omul Andrei se ridică mândru. După ce a suferit un K.O îngrozitor, medicii i-au interzis să mai practice boxul timp de 6 luni, însă el este dispus să continue lupta ”Voi lupta la finala Campionatului pentru că după 20 de ani de box, merit să ies din ring învingător și cu fruntea sus”.

”Cel mai cunoscut boxer din România este, de mai bine de o săptămână, Andrei-Vasile Dărămuș. Poate nu după nume, ci după ”boxerul ăla care a luat un KO cu tragedie la Cupa României de la Iași”. Aproape toate televiziunile au transmis secvențele de groază de la competiția de seniori de la Iași, cu titluri de genul ”KO devastator”, ”Imagini cu puternic impact emoționat”.

”Sunt bine, mama a fost mai afectată”

Puțini sunt însă aceia care l-au contactat pe Dărămuș, pentru a-l întreba cum se simte și, mai ales dacă are nevoie de sprijin. Probabil că toți ar fi fost refuzați, pentru că Andrei e un boxer mândru și orgolios, călit de viața care i-a dat deja mai multe ”KO-uri devastatoare”, însă ar fi aflat multe lucruri despre omul Dărămuș. Ar fi aflat că în drum spre competiția de la Iași, Andrei a primit vestea că i s-a născut primul copil, Biana Maria, pe care l-a văzut abia o săptămână mai târziu; că știrile tv i-au îngrozit familia; că lovitura primită în ringul de la Iași i-a schimbat deja viitorul.

”Am primit pumni grei și dureroși în viața mea, dar acum n-am simțit nimic”

”Am făcut investigații peste investigații medicale, computer tomograf, RMN, am mers la medici de la Târgu Mureș și pot spune acum că sunt în regulă. Nu știu ce s-a întâmplat la Iași. Am luat lovitura aceea în tâmplă, nu în barbă, și n-am simțit nimic. Mi s-au înmuiat doar picioarele. Nu înțeleg cum de nici măcar când mi-am revenit nu am resimțit vreo durere, iar eu chiar am primit lovituri puternice în viața mea (n.a. a fost lovit inclusiv cu ranga în cap) și credeți-mă se simte puternic durerea, dar acum… nimic”, spune Andrei.

Trebuia să fie ultima finală a carierei

La 18 ani de la cea mai mare performanță a careierei sale sportive, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Cadeți din 2003, Andrei Dărămuș își propusese ca această competiție să fie ultima din carieră. ”Mi-am dorit enorm și m-am ambiționat mult să muncesc în ultimul an și jumătate să am o șansă de a încerca să mă calific la Jocurile Olimpice. De aceea m-am chinuit să slăbesc din peste 90 de kg în 75 de kg și poate că și slăbirea asta m-a afectat. Când s-a dus șansa de participare la Olimpiadă, după ce s-a anulat turneul mondial de calificare, mi-am spus că a venit timpul poate să mă las și să încep o carieră de antrenor, pentru că terminat deja școala de antrenori și am înțeles de mult că nu mă voi mai putea despărți vreodată de box. Am vrut mult să ies din ring cu o medalie de aur și m-am antrenat puternic, dar pentru Caliniuc și pentru Vicol, considerând că ei sunt principalii mei adversari la această categorie, nu pentru băiatul ăsta, Karol Szabo”.”

Sursa: Pagina de facebook ,,Federatia Romana de Box”