FOTO | Digurile de apărare împotriva INUNDAȚIILOR de la Sântimbru: Cea mai complexă acțiune de construire din județul Alba, în urma catastrofei naturale din 1998, care a afectat comuna

Digurile de apărare împotriva INUNDAȚIILOR de la Sântimbru: Cea mai complexă acțiune de construire din județul Alba, în urma catastrofei naturale din 1998, care a afectat comuna

Digurile de apărare împotriva inundațiilor de la Sântimbru au fost ridicate în urmă cu 26 de ani, în 1998, și reprezintă și în prezent cea mai complexă acțiune de construire de diguri de apărare din județul Alba, în urma catastrofei naturale din 1998, care a afectat întreaga comună.

”26 de ani de atunci! Era anul 1998 și un lanț de viituri groaznice în toată țara a dus și satele Coșlariu, Galtiu, Sântimbru, Totoi – sub apă: case, drumuri, câmp – tot!

Satul Totoi rămăsese izolat și doar armata mai putea ajunge acolo, cu barca. De la Galtiu la Coșlariu se putea merge doar cu un tractor mare – cine îndrăznea și nimerea drumul. Sub podul de cale ferată de la Sântimbru, apa era peste cap.

Ei bine, nu am avut timp să ne dăm bătuți și din acel moment AM PORNIT CEA MAI COMPLEXĂ ACȚIUNE DE CONSTRUIRE DIGURI DE APĂRARE din județul Alba (încă este așa) – pentru ca astfel de situații să nu mai avem niciodată/

Am început de la zero, am făcut lucrări pe marginea Mureșului și pe câmpuri și AM REALIZAT:

– peste 10 km de DIGURI MARI construiși de la zero și pe care astăzi circulăm cu camioanele!

– peste 25 de km de CANALE DE DECOLMATARE!

Vreau să vă spun că atunci nu erau bani! Nici echipamentele nu se găseau ușor! Dar slavă Domnului, oameni cu suflet mare s-au zbătut alături de noi pentru ca întreaga COMUNĂ SĂ FIE APĂRATĂ de astfel de dezastre.

Îl amintesc cu drag pe Inginerul Ighian Cornel (Dumnezeu să-l odihnească) de loc din Galtiu, prezent acolo în linia 1, zi și noapte, pentru ca astăzi, casele noastre să fie mai sigure oricât de furios ar fi Mureșul!”, povestește Ioan Iancu Popa – Primarul comunei Sântimbru.

