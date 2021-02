FOTO| Curs de resuscitare și salvare în caz de înec, la Alba Iulia: „Cum ar fi fost dacă aș fi știut să intervin?”

Cum ar fi fost dacă aș fi știut să intervin? E o întrebare pe care majoritatea dintre noi am avut-o sau o vom avea în minte în cazul unei întâmplări nefericite.

Pentru că o persoană, sau un copilaș, în special se poate îneca oricând, nu doar la botez, precum în cazul dramatic al bebelușului de la Suceava.

-Se poate îneca cu lapte de la sân, apă sau ceai;

-Se poate îneca cu salivă sau vomă;

-Se poate îneca cu orice obiect mic pe care îl bagă în gură;

-Se poate îneca cu mâncare.

De asemenea stopul cardio-respirator poate interveni, în special la adulți, ca urmare a unor afecțiuni cardiace, de cele mai multe ori fără antecedente medicale!

Vasile Vlașin și-a pierdut băiețelul în vârstă de 2 ani și jumătate, în urma unui banal înec cu mâncare. De atunci a promis să ajute alți părinți să nu mai treacă prin același chin și să se întrebe „Cum ar fi fost dacă aș fi știut să intervin?”.

Vineri, cursul a fost organizat si la Alba Iulia respectand toate normele de protectie in vigoare. Cursurile se realizeaza practic pe manechine si sunt gratuite.Participanti exerseaza manevre de resuscitare si dezobstrucția de cai respiratorii in caz de inec atat pe manechie de adult cat si in cazul copiilor mici si bebelusi.Un curs dureaza in medie 4 ore si este organizat in 2 grupe pe zi.

Proiectul a fost demarat la inceputul anului 2016 dupa ce in toamna anul 2015 acesta si-a pierdut baietelui printr-un accident stupid prin inec cu mâncare.In cadrul cursului pe un simulator de pacient se exersează diferite stari ale pacientului si cu ajutorul defribilatorului automat robotul spune si indruma pasi ce trebuie urmati pentru folosirea acestuia pe pacient.

Toate echipamentele si manechinele din dotare sunt recent achizitionate si performante,acestea fiind cumparate din donatiile participantilor la cursuri sau donare catre asociatia Parinti Salvatori. Solicitarile pentru sustinerea cursurilor se fac pe pagina Parinti Salvatori.