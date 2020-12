FOTO| Centrul Pediatric Național de la Alba Iulia este gata la “roșu”

În 8 decembrie, s-au împlinit 10 ani de când profesorii Iulia și Sebastian Onac, au înființat Asociația „Maria Beatrice”, pornind de la o nevoie personală și anume, fetița lor, Maria Beatrice, care fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă.

Acum ONG Maria Beatrice construiește un Centru Pediatric Național, la Alba Iulia

Neurologie pediatrică, ortopedie și traumatologie copii.

Un concept care pune – Familia – în Centru, alături de copil !

Centrul Maria Beatrice a ajutat peste 3000 de copii în ultimii 8 ani

La finalizare, prin Centrul Pediatric Național Maria Beatrice, pot fi schimbate viețile a peste 2000 de familii, în FIE-CARE-AN.

Intră pe https://mariabeatrice.ro și fii parte din schimbare!

Totul se face cu sprijinul a mii de oameni,

zeci de firme și companii – pentru România, la Alba Iulia!

● În 2012, ONG Maria Beatrice, a înființat „Centrul Maria Beatrice” , care în timp a devenit reprezentativ la nivel național, datorită rezultatelor pe care centrul le are în terapia copiilor cu afecțiuni neuromotorii, osteoarticulare și musculo-scheletale.

● În 2017, centrul , care funcționează la demisolul “Căminului pentru Persoane Vârstnice” – Cetate, și-a dublat suprafața terapeutică, astfel că acum însumează 1000 mp de terapie, distribuită pe 24 de săli funcționale, având în terapie 80 de copii zilnic, peste 500 de copii beneficiari anual de tratamente de medie și lungă durată din România, pentru care 41 de angajați: medici, kinetoterapeuți, hidro-kinetoterapeuți, maseuri, logopezi, terapeuți ocupaționali, psihologi clinicieni psihoterapeuți, asistenți medicali și personal administrativ, asigură terapie individuală și buna desfășurare a activităților.

●Tot în 2017 a început construcția Centrului Pediatric Național Maria Beatrice

Acum, centrul cu o suprafață desfășurată de 4400 mp este construit „la roșu”, are o amprentă la sol de 1580 mp, pe un teren cu o suprafață de 6000 mp. Locație: Mitologiei nr. 1, Alba Iulia.

Familia este în centru, copilul se tratează integrat în familie – noua construcție asigură infrastructura de familie (copil și părinți), saloanele fiind organizate în module independente, cu dormitor, balcon și baie individuală. Confortul fizic și emoțional al copilului, regăsit în mediul familial, optimizează fundamental actul medical.

Noi am ajutat peste 3000 de copii în ultimii 8 ani

Cu ajutorul tău putem să schimbăm viețile a peste 2000 de familii în Fie-Care-An

Intră pe https://mariabeatrice.ro și fii parte din schimbare!

Maria Beatrice are 12 ani, nu merge, nu vorbește,

dar prin centrul care-i poartă numele, mulți copii or să facă asta!



Facem lucrurile bine pentru că suntem o Echipă!