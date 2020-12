FOTO| APEL UMANITAR pentru un tată din Alba care își crește singur cei trei băieți: Au doar o saltea pe jos și o cameră plină de mucegai

Un tată din Alba, care își crește singur cei trei băieți, are disperată nevoie de ajutor. Trăiesc din minimul pe economie, în chirie și au doar o saltea și o cameră plină de mucegai.

Un nou apel umanitar a fost inițiat pe rețeaua de socializare facebook, de data aceasta pentru o familie formată din tatăl și trei copii, care nu au avut șansa noastră și sunt nevoiți să trăiască în condiții de cele mai multe ori inumane.

Bărbatul este din Alba Iulia, a fost părăsit de soție și este nevoit să crească singur 3 copii. Tatăl lucrează pentru un venit de minim pe economie, iar chiria este de 750 lei pe lună.

Are 3 băieți, cel mic are 10 ani (mărimi la haine 140 și la încălțăminte 38), cel mijlociu are 12 ani (mărimi la haine 164 și încălțăminte 38), cel mare are 14 ani (mărimi la haine 170 și la încălțăminte 43).

”Mi-aș dori, cu ajutorul vostru, să le putem cumpăra mobilă în camera lor, au doar o saltea pe jos, iar hainele sunt puse pe scaune, în lipsa unui dulap și să zugrăvim pereții care sunt plini de mucegai. Nu au nici măcar un televizor și nici mașină de spălat rufe. VA ROG DIN SUFLET NU RĂMÂNEȚI INDIFERENȚI! Mă puteți suna la numărul de telefon 0753467330!”, a scris pe facebook inițiatoarea apelului umanitar.