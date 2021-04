FOTO: aiudeanca Bianca Valc (CSȘ Blaj), campioană națională pentru a doua oară, în nicio lună

Talentata atletă Bianca Ioana Valc, sportivă originară din Aiud, legitimată la CSȘ Blaj, a reușit o performanță de excepție, devenind, în mai puțin de o lună de două ori campioană națională!

Ultima medalie de aur a fost cucerită la Campionatul Național de cros, unde eleva antrenoarei Ioana Bozdog a urcat pe prima treaptă a podiumului în cursa feminină de 1500 de metri pentru copile 1, cu rezultatul de 5 minute 7 secunde și 38 de sutimi.

“Este o realizare remarcabilă, cu al doilea titlu adjudecat în decurs de o lună. Cred că rezultatul spune totul. Pe lângă talent, Bianca este și foarte serioasă în pregătire, în tot ceea ce face. Așteptăm și a treia medalie națională de aur, în iunie, la naționalele pe pistă. Sănătate să avem…”, a punctat Ioana Bozdog (CSȘ Blaj), după Campionatul național de cros, de la Botoșani, juniori Under 18, juniori Under 16, copii 1 și copii 2.

Acum două săptămâni, la București, la Campionatul Naţional de Atletism pentru copii 1 şi copii 2, etapa finală, Bianca Valc, a obţinut cel mai bun timp, 5:95.98, în 1.500 de metri la copii 1. Sunt rezultate excelente pentru sportiva din Aiud, ce abia a împlinit 13 ani. Bianca are un potential imens, anul trecut a mai reușit în două rânduri să devină campioană națională, tot în proba de 1500 de metri, pe pistă și la cros, iar în ultimii 4 ani a fost de fiecare data campioană națională, începând de la copii 3.

La Botoșani, din Alba au mai participat următorii: *Florin Enache (AC “Mica Romă” Blaj) – locul 11 (21:01.57) la Under 18 (6 km); *Constantin Iannis Petru – locul 35 (24:56.40) – la Under 18; *Maria Alexandra Hudea (CSȘ Mediaș/ AC “Mica Romă” Blaj) – locul patru la Under 16, distanța 3 km, cu rezultatul 10:48.49; *Corina Elena Mataca (CSO Cugir) – locul 24 la Under 16 (12:41.79); *Bianca Macarei (CSO Cugir) – locul 27 la Under 16 (13:19.35); *Sorina Adelina Oniga – locul 35 la Under 16 (14:12.64); *echipa CS Orășenesc Cugir – locul șapte la Under 16; *Casia Iemima Rus (CSO Cugir) – locul 27 la copile 1 (distanța 1,5 km), cu rezultatul 6:17.26; *Viorel-Ioan Medeșan (AC “Mica Romă” Blaj) – locul șase la copii 2 (distanța 1,5 km), cu timpul 5:30. Competiția a fost organizată de către Federația Românâ de Atletism, cu sprijinul Asociației Județene de Atletism Botoșani, în pădurea Rediu, la feminin și masculin, individual și echipe, participând 337 de atleți (174 la feminin, 163 la masculin) reprezentând 45 de cluburi.