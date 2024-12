FOTO | Activitate inedită la o grădiniță din Alba. Micuții au descoperit teatrul kamishibai și magia poveștilor alături de o invitată din Japonia: „Prietenia și învățarea nu au granițe”

Vineri, 6 decembrie 2024, la Grădinița cu Program Prelungit Vinerea, unitate școlară arondată Școlii Gimnaziale Numărul 3 Cugir, s-a desfășurat o activitate inedită: o întâlnire online dedicată teatrului kamishibai. Acest tip de teatru japonez tradițional folosește un mic decor din lemn pentru a reda povești ilustrate prin imagini desenate manual, acompaniate de narațiuni captivante.

„Evenimentul a avut o invitată specială tocmai din Japonia, o performera talentată de teatru kamishibai, care a adus magia poveștilor japoneze direct în sălile de clasă. Activitatea a avut loc în parteneriat cu proiectele eTwinning „STEM with Pete is Really Great” și „Cody Trip with Eric Carle’s Ship”, reunind cadre didactice și copii din România, Turcia, Grecia, Polonia, Italia și Japonia.

Cu sprijinul tehnologiei și al ingeniozității echipei, micuții au interacționat online, schimbând saluturi calde precum „Hello”, „Arigato” sau „Kalimera”. Momentul s-a încheiat festiv cu urările de sărbători: „Merry Christmas” și „Crăciun Fericit!”, marcând un final plin de bucurie și emoție.

Doamnele profesoare Nicoleta Huştiuc, Andreea Tuhut și Daniela Olar, împreună cu cele trei grupe de copii, au demonstrat că prietenia și învățarea nu au granițe. A fost o experiență memorabilă, care a adus un strop de magie și multiculturalitate în sufletele tuturor participanților.”, au transmis reprezentanții instituției de învățământ.

