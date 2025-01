Fostul viceprimar, Emil Antoniu Popescu demisionează din funcția de consilier local pentru a ocupa postul de consilier la Cabinetul primarului

Fostul viceprimar, Emil Antoniu Popescu demisionează din funcția de consilier local pentru a ocupa postul de consilier la Cabinetul primarului. Acesta a fost ales la alegerile locale din data de 09.06.2024, pe lista de candidați a Partidului Național Liberal.

Domnul Popescu Emil Antoniu și-a înaintat demisia, întrucât a fost angajat la primăria Alba Iulia, începând cu data de 15 ianuarie 2025, pe postul de consilier al primarului, funcție incompatibilă cu cea de consilier local.

„Emil Popescu își va da demisia din funcția de consilier local, are la dispoziție 15 zile și el a optat și a vrut să vină în echipa de conducere a primăriei, cea executivă, practic.Din punct de vedere profesional este avocat, cunoaște legislație, deci am nevoie de un astfel de om. Are patru ani de experiență în administrație, vreo opt ani ca și consilier local. Este colegul meu de partid, a venit cu mine practic din 2016 ca și consilier local. Evident că toate aceste lucruri, m-au făcut să îi acord încrederea să vină din nou la cabinetul primarului. Era practic o funcție executivă, singura pe care puteam cumva să o dau dacă voia să se implice activ, altfel rămânea consilier local și probabil se întorcea în avocatură„,a declarat pentru ZiarulUnirea.ro, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Proiectul de hotărâre nr.10 din 17.01.2025 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Popescu Emil Antoniu se va afla pe masa consilierilor locali în sedința ordinară din 30 ianuarie 2025.

