Florea Grup începe lucrările la cea de a treia fabrică Petra Pavaje: Compania își consolidează poziția la nivel național prin construcția celei mai moderne fabrici de prefabricate de beton din vestul țării

În această primăvară, Florea Grup a debutat lucrările de construcție la cea de a treia fabrică de prefabricate din beton. Aceasta este localizată în Comuna Vladimirescu din județul Arad și reprezintă o investiție de peste 10 milioane Euro, pe o platformă industrială de 100.000 mp.

Petra Pavaje Arad este cea mai eficientă și mai modernă fabrică de prefabricate de beton din vestul țării. Capacitatea fabricii va fi de 6.000 mp/ zi. Tehnologia folosită este de ultimă generație și este dezvoltată în colaborare cu producători de top din Germania. Fluxul tehnologic al fabricii este integral automatizat, pentru a asigura o calitate optimă a produselor.

Alături de liniile de fabricație de la Alba Iulia și Ploiești, Petra Pavaje va putea produce 18.000 mp/zilnic, ceea ce o poziționează între cei mai mari producători de materiale de construcții din România.

„Stabilitatea companiei a fost întotdeauna un factor important în momentul unei noi investiții. Dar poate și mai important a fost know how-ul, adică expertiza în domeniu. Iar acest atuu oferă un avantaj competitiv incontestabil, dată fiind experiența de 25 de ani pe care am dobândit-o și maturitatea profesională a companiei și a echipei. Am crescut de la an la an și am reușit să câștigăm încrederea partenerilor noștri. Este cu siguranță un efort considerabil pentru companie, atât din punct de vedere al timpului și a energiei cheltuite, cât și financiar, cu atât mai mult cu cât o parte din activitatea Florea Grup a fost puternic impactată de pandemie. Mai mult, investiția de la Arad debutează la doar un an după inaugurarea fabricii de la Ploiești. Suntem încrezători că echipa noastră va finaliza cu succes acest proiect, așa cum a făcut-o cu cu toate investițiile la care cooperarea și implicarea ne-au asigurat reușita.” spune Marcel Florea, director general Florea Grup.

Pe fondul pandemiei, tot mai mulți proprietari de locuințe sau spații comerciale pun accent pe amenajarea curților și a spațiului verde. Grădina este un loc funcțional, poate chiar un birou sau un cadru pentru ședințe. Cererea pentru pavaje premium a fost așadar tot mai mare, zona de Vest a țării fiind greu deservită în prezent de către Petra Pavaje, motiv pentru care construcția fabricii de la Arad a fost următorul pas în dezvoltarea companiei.

La fabrica din Arad se vor produce pavaje standard și premium, tehnologia de acolo făcând posibilă impregnarea suprafețelor, antichizarea sau splitarea lor. Se va pune în funcțiune și o linie pentru producerea prefabricatelor din beton de mari dimensiuni, necesare lucrărilor de infrastructură: tuburi și oale din beton, rigole și blocuri de beton. Oferta Petra Pavaje include în prezent peste 600 de produse. Platforma industrială va cuprinde și un showroom unde vor fi prezentate produsele companiei, precum și un laborator destinat cercetării și inovării. Fabricile Petra Pavaje funcționează ca huburi deschise de inovație în această industrie. Sprijiniți de partenerii internaționali, se caută mereu soluții pentru a răspunde cât mai bine cerințelor pieței. Investițiile în tehnologii noi pe piață contribuie la obținerea de culori și texturi care diferențiază Petra Pavaje în rândul producătorilor de pavaje.

Alături de creșterea capacității, fabrica de la Arad aduce companiei un avantaj important în ceea ce privește logistica. Depozitul generos va permite asigurarea unui stoc permanent de marfă, dar și depozitarea comenzilor pentru clienții care achiziționează pavajul în extrasezon. Fiind vorba de materiale de construcții cu o greutate mare, proximitatea e un element esențial în a putea oferi produsele Petra Pavaje la un preț competitiv, oferta comercială variind în funcție de distanța la care este transportată marfa. În plus, timpul de livrare va fi mult mai mic, Petra Pavaje dispunând de o flotă auto performantă, specializată pe transportul sigur și rapid al materialelor de construcție.

Platforma industrială va avea un impact minim asupra mediului. Grație tehnologiei de ultimă oră folosite aici, eficiența energetică a utilajelor este ridicată. Grădina expozițională este una dintre cele mai mari din țară, cuprinzând și spațiu verde generos. Mai mult, în timp ce vizitatorii își pot găsi inspirația pentru amenajarea grădinilor, mașinile electrice pot fi lăsate la încărcat. Toate fabricile Petra Pavaje sunt dotate cu stații de alimentare electrice care pot fi folosite gratuit de către vizitatori.

Fabrica de la Arad va asigura 70 de locuri de muncă, angajările debutând la începutul anului. Toate pozițiile disponibile pentru acest punct de lucru sunt detaliate în secțiunea „Cariera” a site-ului: https://petrapavaje.ro/cariera/

Fabrica va fi pusă în funcțiune în cea de a doua jumătate a anului 2021. Petra Pavaje va avea așadar 3 fabrici localizate în Alba Iulia, Ploiești și Arad. În plus, compania dispune de depozite proprii în Cluj Napoca, Sibiu și Deva.

A treia fabrică Petra Pavaje în cifre:

-Investiție de 10 milioane Euro

-70 de locuri de muncă

-Suprafață platformă industrială de 100.000 mp

-Capacitate de 6.000 mp/ zi

Florea Grup este o companie cu capital integral românesc, fondată de Marcel și David Florea în anul 1996. Florea Grup a început ca o afacere de familie, iar astăzi este una dintre cele mai de succes companii din România. Linia de prefabricate din beton a fost lansată pe piață sub numele de Florea Pavaje, trecând în anul 2020 printr-un proces de rebranding, iar astăzi produsele se comercializează sub denumirea de Petra Pavaje. Alături de activitatea din domeniul construcțiilor, Florea Grup activează și în domeniul turismului, a carburanților și a transportului de persoane. Cifra de afaceri a companiei pentru anul 2020 a fost de 137 milioane de lei, cu o majorare cu 22% procente față de 2019. Petra Pavaje este un valoros brand românesc specializat în producția prefabricatelor din beton – pavele, dale, rigole, borduri, bolțari, elemente de zidărie – într-o gamă variată de mărimi, forme și nuanțe. Produsele sunt dedicate atât pentru amenajarea reședințelor, cât și pentru proiecte industriale.

Prin Petra produsul prinde viață. Pavajele, bordurile sau elementele de grădină ne sunt alături mai mult decât prin prezența fizică. Ele ne ajută să amenajăm spațiul așa cum am visat. Este piatra transformată în ceva viu. Se spune că marii sculptori simt piatra, iar aceasta le transmite forma pe care dorește să o ia. Tot așa ne dorim ca oricine face cunoștință cu Petra Pavaje să fie inspirat să creeze grădini sau alei unice, care transformă o casă în ACASĂ. Aceasta este povestea Petra: drumul de la materie primă, la element de bucurie în viața de zi cu zi.