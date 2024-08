Experiența unui turist care a parcurs Via Transilvanica, „drumul care unește”: S-a bucurat de peisajele naturale și de ospitalitatea localnicilor

Tot mai mulți turiști aleg să parcurcă Via Transilvanica, ruta pitorească, ce străbate inima Transilvaniei. Aceasta a devenit o destinație esențială pentru cei ce doresc să exploreze peisajele naturale și patrimoniul cultural al României.

Lansată în octombrie 2022, Via Transilvanica este un proiect al ONG-ului românesc Tasuleasa Social, destinat revitalizării a peste 400 de comunități marginalizate de depopulare și constrângeri economice.

Cunoscută drept „drumul care unește”, această cale se concentrează pe legătura cu comunitățile locale, conducând vizitatorii prin sate tradiționale unde oamenii trăiesc din agricultura de subsistență și întâmpină turiștii cu ospitalitate autentică.

„Azi am continuat periplul: am plecat din Șeușa cu țintă Cugir (chiar nițel mai încolo la cazare: Romoșel).

Am trecut prin celebrul Ciugud, prin Limba (ce mișto sună „am trecut prin Limba”), am văzut în sfârșit Râpă Rosie de aproape – un vis devenit realitate) și am ajuns la Sebeș. Ștampila, biserica locală catolică – închisă – și mi-am văzut de drum spre Pianul de Sus.

La ieșirea din Sebeș, pe dealurile dinspre vest, am dat de culturi (multe) de cânepă. Cred că e de-aia industrială, nu medicinală. De fapt nici n-aș fi știut s-o deosebesc că e prima dată când o văd. Ajuns la următorul reper – Pianul de Sus- mi s-a-ntamplat iar o chestia tare mișto.

Întreb pe Octavian (un cineva ce-și lucra ceva la poarta – avea omul treabă) unde e pensiunea cutare să-mi pun ștampila pe carnet și el nu doar că-mi explică, dar mă și bagă-n curte, îmi mai dă un pahar 2-3 cu apă, îmi dă să mănânc o ciorbă super de fasole, de post cu ceapă din gradină – doar eram călător pe drum – și mai și petrecem la povesti 30-40 minute excelente. Tare mișto întâmplare.

Urcarea din Pianul spre Cugir a fost CRIMINALĂ. Dacă era ud pe jos ar fi fost imposibil de urcat (n-a fost cazul de data asta). Odată sus, pe câmpii (de fapt pe coama dealurilor) m-am întâlnit cu călătorii pe VT: olandezii Patrick și Anette care-au declarat „very excited”, cu gura plină ca proiectul „is amazing”. Am ajuns la Vinerea, apoi Cugir (am pus ștampila) și apoi Romoșel după o coborare ca-n povesti pe asfalt. Cazarea pe ziua de azi a fost absolut de vis. Sunt primul client al lui „nea Marin” în Romoșel intr-o cabana foarte mișto, într-un loc splendid între păduri, lângă o baltă de pește, cu trei căței prietenoși foc. Gazdele (el și soția lui Mirela) s-au întrecut în povesti care alături de cina (stropită c-o țuică bună și-o bere la alegere) au făcut seara mai mult decât minunată.

Și ziua asta a fost ZUPERR. M-am grăbit să le scriu să nu uit detaliile. Mâine continui nebunia. Or să se complice lucrurile pentru că la noapte plouă, urcările până la Sarmisegetuza Regia or să fie lungi și grele…O să văd ce-o mai fi” a scris Marius Mardaloescu pe pagina de socializare.

