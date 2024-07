Elevul fruntaș Daniel Cârnaț, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la un concurs de literatură și arte vizuale dedicat poetului Lucian Blaga

Elevul fruntaș Daniel Cârnaț s-a remarcat din nou în cadrul activităților culturale datorită Premiului I obținut la etapa județeană și apoi la cea națională a Concursului de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, ediția XIX.

Versurile scrise de Daniel, inspirate de moto-ul secțiunii „creație literară”, reflectă propria-i căutare a adevărului, dar și puterea și importanța trăirilor interne. Pasiunile sale lirice, măiestria cu care așează pe hârtie versuri și rime, își găsesc aproape de fiecare dată recunoașterea prin obținerea de premii la concursurile de creaţie literară.

„Pentru mine, poezia reprezintă o modalitate de a-mi exprima cele mai sincere și mai adânci trăiri ale sufletului pe care am descoperit-o sub îndrumarea doamnei profesoare de limba română, iar din sămânța de inspirație oferită de creațiile poetului Lucian Blaga am sustras ideea că poezia este oglinda în care sufletul nostru își găsește propria sațietate de frumusețe și adevăr.

Temele sale impregnate de mister și filozofie au fost baza pe care am creat versuri ce reflectă propria mea căutare de adevăr sub motto-ul „Pe Fiul Omului mai tare l-a durut, / Un mic, un simplu și amărât sărut” ce subliniază puterea și importanța trăirilor interne. Citatul celebru al poetului Lucian Blaga: „Veșnicia s-a născut la sat” mi-a rămas și îmi va rămâne etern în suflet ca o sursă de inspirație și un imbold pentru a mă autodepăși”, a mărturisit elev fruntaș Daniel Cârnaț.

Concursul, organizat de Casa Corpului Didactic Alba împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, își propune să stimuleze creativitatea tinerilor prin realizarea de creații literare și în același timp descoperirea, încurajarea și promovarea noilor talente.

Felicitări, Daniel îți dorim inspiraţie şi mult succes în continuare!

