Elevii din familiile monoparentale nu vor mai primi burse sociale din septembrie 2024: Ministerul Educaţiei a schimbat regulile de acordare

Ministerul Educaţiei va lăsa fără bani mii de elevi crescuţi doar de un părinte, dar şi pe mulţi dintre cei care practică sport. Autorităţile au decis ca din septembrie să condiţioneze acordarea burselor sociale pentru copiii din familiile monoparentale, în funcţie de venitul părintelui.

Este şi cazul lui Marian, care îşi creşte singur cei doi băieţi, după divorţ. Totodată, bursele pentru performanţe sportive vor fi oferite numai pentru anumite competiţii.

Crescuţi de un singur părinte, şi copiii orfani, şi cei cu părinţii divortaţi sau nerecunoscuţi de tată beneficiau până acum de bursă socială, indiferent de venitul familiei. Din această toamnă, Ministerul Educaţiei schimbă regulile. Elevii din familii monoparentale nu vor mai beneficia de cei 300 de lei acordaţi lunar, dacă părintele are un venit de peste 4.000 de lei.

„Se produce o discriminare faţă de celelalte tipuri de familii monoparentale şi se creează o ierarhizare a nevoilor acestor copii, care din punctul nostru de vedere nu e nici corectă, nici morală. Avem foarte multe cazuri de elevi care provin din familii monoparentale grave, în care chiar dacă există o pensie de întreținere, acea pensie nu e plătită de celălalt părinte”, spune Iuliana Constantinescu, Asociaţia părinților Liceul „Lucian Blaga”.

Este şi cazul lui Marian, care îşi creşte singur cei doi băieţi, după divorţ. Deşi fosta soţie ar trebui să le plătească pensie alimentară, copiii nu primesc niciun leu pentru că mama nu lucrează şi nu are niciun venit.

„Mi se par discriminaţi copiii mei”

„Mi se par discriminaţi copiii mei deoarece un părinte care are 3.999 beneficiază de această bursă, iar eu – care am 4.100 şi ceva, n-o să mai beneficiez. Cred că până la urmă o să vorbesc cu şeful meu să îmi micşoreze salariul cu 100 de lei ca să pot beneficiez de cei 600 de lei de la ambii copii”, spune Marian.

Două asociaţii au lansat o petiţie prin care solicită drepturi egale pentru copii.

„Încă adunăm semnături de la cei care vor să susţină demersul nostru şi urmează să înaintăm către Ministerul Educaţiei solicitarea de modificare a criteriilor de acordare a burselor pentru copiii din familii monoparentale”, a mai spus Iuliana Constantinescu, Asociaţia părinților Liceul „Lucian Blaga”.

Se vor tăia mii de burse de merit şi pentru elevii cu performanţe sportive

Elevii care câştigă competiţiile organizate de liceele de profil sau concursurile interjudeţene nu vor mai primi bursă. Vor beneficia în continuare de bani doar şcolarii sportivi care câştigă medalii la concursurile internaţionale sau la cele organizate de inspectoratele şcolare.

Federaţia Părinţilor a cerut Ministerului Educaţiei să vină cu modificări.

„Noi am deschis o cale de dialog, iar în perioada următoare o să depunem ceva amendamente pe această iniţiativă astfel încât toţi sportivii noştri să poată să beneficieze de aceste burse”, spune Eugen Ilea, preşedintele Federaţiei Părinţilor.

Reacția psihologilor la schimbarea regulilor pentru bursele sociale

„Dacă ne uităm la rezultatele de la Olimpiadă şi la ce interes a fost, ne-am fi putut imagina că autorităţile vor fi şi ele entuziasmate şi vor încuraja copiii să facă sport. Să faci sport în momentul de faţă in România e foarte scump, indiferent ce sport faci. Echipamentele costa, timpul costă, antrenamentele costă. Acea bursă era utila si pentru părinti, şi pentru copii ca să îi încurajeze”, a spus Maria Coman, psiholog.

Burse de merit pentru performanțe sportive ar urma să primească doar 30.000 de elevi. Anul trecut, Ministerul Educaţiei a fost mult mai darnic, inclusiv cu şcolarii fără nicio performanţă. Peste 8 mii de elevi cu medii mai mici de 5 ani au beneficiat de bursă.

