Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiul I și II la concursul național ”Eroul meu de ieri și de azi”: Povești de viață impresionante așezate pe hârtie de Iulia Laza, Lucas Popescu și Raluca Ramf

Poveștile din trecut ale veteranilor de război, ale prizonierilor sau ale celor deportați sunt povești de viață impresionante. Elevii colegiului militar au avut privilegiul nu doar de a cunoaște îndeaproape astfel de eroi, ci de a fi chiar urmași ai acestora. Impresionați de sacrificiul, curajul și credința lor, elevii așează pe hârtie aceste povești de viață pentru a nu fi uitate, iar concursul național „Eroul meu de ieri și de azi” organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, oferă elevilor posibilitatea de a face cunoscute aceste destine.

La cea de-a XVII-a ediție a acestui concurs au fost obținute două premii importante sub coordonarea profesorului de istorie Dan Anca, astfel: eleva caporal Iulia Laza a obținut Premiul I cu eseul intitulat „Sublocotenent Ștefănescu Nicolae.

De la luptele pentru eliberarea țării la prizonieratul de la Wustrau (septembrie 1944 – mai 1945)”, inspirat de povestea străbunicului, iar absolventul Lucas Popescu a primit Premiul II pentru eseul „Chinul copilăriei mele” în care povestește încercările prin care a trecut în copilărie, bunica lui.

„Am scris acest eseu cu gândul de a împărtăși povestea străbunicului meu. Pe parcursul documentării mele am avut ocazia de a descoperi informații prețioase despre viața unui militar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, despre torturile trăite și repercusiunile timpului petrecut în lagăr, străbunicul meu rămânând fără miros. Acesta nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu și a fost printre puținii supraviețuitori, războiul luând sfârșit tocmai când se afla în camera de gazare. E o poveste plină de încărcătură și semnificație, fiecare întâmplare stârnind emoții puternice în sufletul oricui”, a mărturisit eleva caporal Iulia Laza.

„Prin înscrierea la acest concurs am încercat să fac auzită povestea bunicii mele. Nu am vrut să las ca această poveste despre curaj, determinare, speranță și greutatea acelor vremuri să fie uitată în negura trecutului. Eu personal consider că bunica mea este un exemplu atât pentru mine, cât și pentru alți tineri deoarece calitățile de care a dat dovadă în acea experiență tulburătoare trebuie regăsite în noi toți. Am căutat inspirate pentru un proiect și am găsit o bucățică de aur a istoriei. Prin realizarea acestui proiect am înțeles mai bine fenomenul deportării și a vremurilor comuniste. Este o poveste de viață asemănătoare din păcate cu a altor mii sau zeci de mii de copii care și-au văzut familiile zdruncinate de sistemul comunist. Îmi doresc ca această lecție de viață să fie citită de cât mai mulți tineri, astfel încât prin forța lor proprie să împiedice ca astfel de evenimente să mai aibă loc”, a spus absolventul Lucas Popescu.

Merită menționată și participarea absolventei Raluca Ramf, cu povestea de viață a a lui Irod Moisă, singurul soldat din Garda Regală din perioada celui de Al Doilea Război Mondial care se mai află astăzi în viață, la Simpozionul național

„Imaginea publică a monarhiei în România”, organizat de Casa Regală a României și Colegiul Național „Iulia Hașdeu” București.

„O ultimă participare la un astfel de simpozion mi-a adus satisfacția muncii depuse pe tot parcursul liceului. Promovarea istoriei reprezintă o datorie pe care noi, tinerii, suntem încurajați să o dezvoltăm încă din copilărie. Consider că în fiecare dintre noi există o doză de curiozitate în legătură cu propria istorie, întrucât noi suntem roadele trecutului. Veteranul nostru, Irod Moisă, este un exemplu pentru ceea ce înseamnă dragostea de trecut și interesul pentru a proteja țara, slujind în garda regală pe perioada celui de al Doilea Război Mondial. Poveștile unor astfel de oamenii trebuie să ajungă în fața noastră pentru a ne da seama care ne sunt originile și care sunt oamenii datorită cărora noi suntem ceea ce suntem în prezent.

Prin acest articol mă despart de o perioadă foarte frumoasă din viața mea, cea de licean. În viitor voi continua să promovez poveștile veteranilor care inspiră patriotism, devotament și respect pentru propria țară și propriul popor”, a afirmat absolvent Raluca Ramf.

Felicitări pentru premiile obținute și pentru recunoștința, admirația și respectul față de eroi!

