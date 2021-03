Elena Udrea, după condamnarea la 8 ani de închisoare: „Vreau măcar să știu și eu, băi, fraților! Spuneți-mi câți ani trebuie să stau în pușcărie?”

Elena Udrea, fostul ministru, a fost condamnată la 8 ani de închisoare și consideră că sentința a fost „dictată” la comanda oamenilor din sistem.

”Vreau să aflu și eu cine mai comandă în justiție, cine trimite bilețele roz în justiție.

Vreau măcar să știu și eu, băi, fraților! Spuneți-mi câți ani trebuie să stau în pușcărie? Credeam că justiția este liberă, că au plecat Coldea, Dumbravă etc. Am crezut că nu se mai dau ordine cine să fie băgat la pușcărie și cine nu. Sunt 7 ani de când nu mai am nicio putere, toate abuzurile sunt documentate, le-am scris, le-am spus la televizor.

Să mă mai tem? Nu mai am încredere în nimic! Am văzut atâtea abuzuri ale justiției împotriva oamenilor simpli, dar când este vorba despre centre de putere.

Eu sunt singură acasă, am trimis-o pe fiica mea să se plimbe cu bona, ca să nu asiste la toată nebunia asta. Cum poate să reacționeze o familie?”, a spus Elena Udrea, la Antena 3.