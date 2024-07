Echipamente digitale pentru școala gimnazială „Simion Lazăr” din Lunca Mureșului: Investiție de peste 90.000 de lei

Administrația comunei Lunca Mureșului, a scos licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede modernizarea infrastructurii digitale a școlii gimnaziale „Simion Lazăr”.

Potrivit caietului de sarcini, în urma analizei de nevoi efectuate la nivelul Școlii Gimnaziale „Simion Lazăr”, s-a identificat lipsa echipamentelor digitale care să contribuie la desfășurarea procesului educațional. Astfel, pentru a răspunde nevoii de a avea un act educațional performant, atât pentru creșterea competenței digitale a elevilor cât și pentru digitalizarea întregului proces educațional, se impune achiziționarea unor echipamente digitale. Astfel, s-a identificat posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile prin intermediul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Produse solicitate

Lot 1- Echipamente digitale pentru laboratorul de informaticăTablă interactivă + suport- 1

– Sistem de sunet- 1

– Multifuncțională- 1

– Cameră videoconferință- 1

– Router wi-fi- 1

Lot 2 – Echipamente digitale pentru laboratorul multidisciplinar

– Tablă interactivă + suport mobil1

– Laptop- 1

– Sistem de sunet- 1

– Cameră videoconferință- 1

– Multifuncțională- 1

– Scanner documente portabil- 1

Lot 3- Echipamente digitale pentru cabinetele școlare

– Tablă interactivă + suport- 1

– Multifuncțională- 2

– Laptop- 1

– Sistem all in one- 1

– Scaner documente portabil- 1

– Sistem de sunet- 1

– Receptor cu 2 microfoane- 1

– Ochelari VR- 4

– Sistem sunet 5.1.- 1

– Tablă interactivă + suport- 1

Valoarea totală estimată este de 91.880,55 lei. Data finală până la care se pot depune ofertele este 31.07.2024, ora 15:00, pentru toate loturile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI