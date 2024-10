Draconidele 2024, linii spectaculoase de lumină pe cer: Ploaia de stele căzătoare, spectacol în noaptea de marţi spre miercuri

Ploaia anuală de meteori Draconidele va fi vizibilă pe cer în acest an până joi în emisfera nordică, atingând punctul maxim în noaptea de marți. Mai puțin cunoscute decât Perseidele din timpul verii, Draconidele pot fi uneori la fel de spectaculoase, potrivit BBC.

Ploaia de meteori Draconide 2024 va atinge punctul maxim al ploii de meteori pe 8 și 9 octombrie în coada unui dragon cosmic. Marți și miercuri (8 și 9 octombrie), cerul de noapte poate fi împânzit de „stele căzătoare” în timpul ploii anuale de meteori Draconide, scrie Live Science.

Conform American Meteor Society, Draconidele sunt o ploaie de meteori variabilă, care produc de obicei, aproximativ 10 meteori pe oră în timpul punctului maxim al ploii.

În timp ce majoritatea ploilor de meteori sunt cel mai bine observate în orele dinaintea zorilor, meteoriții Draconide pot apărea oricând după lăsarea întunericului.

Acest lucru se datorează faptului că punctul lor radiant, constelația din care par să provină, este Draco, dragonul, care poate fi găsit pe cerul nordic. Draco este o constelație circumpolară, ceea ce înseamnă că pare să se rotească în jurul stelei polare, Polaris, o dată la fiecare 24 de ore. Prin urmare, Draco este mereu vizibil în emisfera nordică, în condiții de cer senin.

Cum putem vedea stelele căzătoare din „coada dragonului”

Asta face ca seara de 8 octombrie să fie o oportunitate excelentă pentru a admira cerul, cu potențialul de a vedea câteva stele căzătoare.

Fiind una dintre cele mai mari constelații nordice, Draco este cel mai bine vizualizat în această perioadă a anului ca o coadă șerpuitoare în zigzag, formând un vag contur de Z deasupra Carului Mare, în partea de nord-nord-vest a cerului.

Constelația găzduiește obiecte spectaculoase ale cerului adânc, inclusiv uimitoarea Nebuloasă Ochiul Pisicii (NGC 6543), Galaxia Mormolocului (UGC 10214) și Galaxia Fusului (M102), conform Constellation-Guide.com.

De unde provin Draconidele

Punctul de pe cer din care par să provină meteorii este cunoscut sub numele de radiant, iar calitatea spectacolului nocturn se măsoară în funcție de numărul de meteori vizibili în fiecare oră – cunoscut sub numele de rata orară zenitală. Această rată variază de la an la an.

Draconidele provin din resturile cometei 21P/Giacobini-Zinner, cu radiantul în constelația Draco.

Cei care se bucură de o zonă cu cer senin vor putea vedea până la zece „stele căzătoare” pe oră. Nu este nevoie de un instrument special; fenomenul poate fi observat cu ochiul liber.

Pe 8 octombrie Luna va fi vizibilă alături de Venus

Momentul punctului maxim al ploii de meteori Draconide este favorabil pentru cei care doresc să observe cerul. Pe 8 octombrie, o lună în creștere va fi vizibilă alături de Venus în vest, care va apune la câteva ore după apusul soarelui. Asta înseamnă că nu contează când te uiți spre nord, deoarece va fi puțină lumină de la lună care să estompeze cerul.

