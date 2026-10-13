Curier Județean

FOTO | Două angajate ale Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, exemplu de solidaritate: Au donat sânge pentru pacienții aflați în nevoie. Apel la donare pentru grupele 0 pozitiv și B pozitiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Două angajate ale Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, exemplu de solidaritate: Au donat sânge pentru pacienții aflați în nevoie. Apel la donare pentru grupele 0 pozitiv și B pozitiv

Două angajate ale Centrului de Transfuzie Sanguină Alba au oferit un exemplu de solidaritate, donând sânge pentru pacienții care au nevoie de transfuzii. Ambele au experiență în acest gest salvator, fiecare având la activ peste zece donări.

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Două colege și prietene au donat astăzi sânge. Fiecare are peste zece donări”, au transmis reprezentanții CTS Alba, care îndeamnă și alte persoane să se alăture acestui gest de solidaritate.

Reprezentanții centrului atrag atenția că stocurile de sânge pentru grupele O pozitiv și B pozitiv sunt insuficiente, în condițiile în care există numeroase solicitări pentru pacienții care au nevoie de transfuzii.

Rugăm donatorii cu grupele O pozitiv și B pozitiv să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Avem multe solicitări pe aceste grupe, iar stocul este insuficient. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Fiecare donare contează! Pentru pacienții care au nevoie urgentă de transfuzii, sângele donat poate însemna o nouă șansă la viață. Dacă aveți grupa O pozitiv sau B pozitiv și îndepliniți condițiile pentru donare, mergeți la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Nu amânați un gest care poate salva o viață!

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

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