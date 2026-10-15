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Dosar penal în rem deschis de Parchetul General în legătură cu anularea alegerilor din 2024: Au fost depuse 600 de plângeri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

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Dosar penal în rem deschis de Parchetul General în legătură cu anularea alegerilor din 2024: Au fost depuse 600 de plângeri 

Parchetul General a confirmat miercuri deschiderea, în luna iulie, a unui dosar penal in rem, în urma celor aproximativ 600 de plângeri depuse în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

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,,Ca urmare a depunerii de către o asociație a peste 600 de plângeri în contextul anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, la nivelul Secției de urmărire penală a fost constituit un dosar penal. La data de 27 iulie 2026, s-a dispus începerea urmăririi penale în rem (cu privire la faptă). Precizăm că începerea urmăririi penale în rem reprezintă o etapă procedurală obligatorie, prevăzută de Codul de procedură penală, în cazul sesizărilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege”, transmite Parchetul General într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, plângerile au fost depuse de reprezentanți ai Asociației pentru Libertate și Egalitate Socială (ALES), în cadrul proiectului civic “Valul Democrației – Restabilim drepturile anulate în 6 decembrie 2024”.

Infracțiunile reclamate în plângerile depuse la Parchet ar fi de construire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, infracțiuni contra umanității, complicitate la uzurparea funcției, împiedicarea exercitării drepturilor electorale și represiune nedreaptă, vizate fiind persoane considerate responsabile de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024.

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