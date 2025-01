Dezvoltarea infrastructurii de transport public/zonal de călători în Alba Iulia: Autobază cu hale pentru autobuze, stații de încărcare electrică, sistem de Bike sharing în zona Partoș

Primăria Alba Iulia a depus luni, 20 ianuarie 2025, solicitarea de emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Realizare infrstructură pentru dezvoltare sistem de transport public/zonal de călători”, propus a fi amplasat în localitatea Alba Iulia, strada Gemenilor, nr.13. Prin proiect se dorește printre altele, construirea unei autobaze cu hale pentru autobuze, stații de încărcare electrică și sistem de Bike Sharing.

Potrivit documentației, Alba Iulia intenționează să adopte autobuze electrice ca parte a unei strategii mai largi de dezvoltare sustenabilă și modernizare a transportului public și planifică construcția unei autobaze moderne. Această autobază va include o hala destinată încărcării lente a 40 de autobuze electrice, spații administrative și tehnice, esențiale pentru buna funcționare a noii flote.

Într-un astfel de proiect, un aspect important este selecția locației și construirea infrastructurii de încărcare, care trebuie să fie adaptată la nevoile specifice ale autobuzelor electrice.

Autobază modernă cu hale și stații de încărcare electrică

Astfel, a fost ales ca amplasament un teren aflat în partea de sud a orașului, în zona Partoș. Terenul are o suprafață de 18367mp iar parte din acest teren va fi cedat pentru „Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Regiment V Vânători, Bd. Ferdinand I și DN cal B”, respectiv 3000mp. Pentru proiectul de „Realizare infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători” s-au alocat 15367mp.

Stațiile de încărcare lentă vor permite autobuzelor să se încarce complet pe parcursul nopții sau în perioadele de inactivitate, asigurând astfel disponibilitatea acestora pentru circulație pe parcursul zilei. Încărcarea lentă este o opțiune mai economică și mai eficientă pe termen lung comparativ cu încărcarea rapidă, care poate duce la uzura prematură a bateriilor. De asemenea, stațiile de încărcare vor fi echipate cu tehnologii moderne de monitorizare și control al procesului de încărcare, asigurând siguranța și eficiența întregului sistem.

Spații administrative și tehnice pentru gestionarea flotei

În paralel, spațiile administrative vor include birouri pentru personalul care va coordona operarea autobuzelor electrice, precum și pentru echipele de întreținere tehnică. Acestea vor avea rolul de a asigura gestionarea zilnică a flotei, de a monitoriza performanța vehiculelor și de a organiza intervențiile tehnice atunci când sunt necesare. În plus, spațiile tehnice vor include ateliere de reparații și depozite pentru piesele de schimb, fiind esențiale pentru mentenanța continuă a autobuzelor electrice.

În contextul creșterii cererii pentru transportul public urban și a nevoii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, investiția într-o autobază dotată cu stații de încărcare pentru autobuze electrice este justificată prin:

-Cerințele reglementărilor de mediu: Politicile europene și naționale de reducere a poluării și de promovare a mobilității electrice impun orașelor să adopte soluții de transport mai ecologice.

-Creșterea cererii pentru transport public sustenabil: Pe măsură ce populația urbană crește și conștientizarea publicului față de poluare și schimbările climatice se intensifică, cererea pentru transport public ecologic va continua să crească.

-Economii pe termen lung: Investiția în autobuze electrice și infrastructura de încărcare va conduce la economii pe termen lung prin reducerea costurilor de operare și întreținere, ceea ce face ca această investiție să fie una rentabilă și sustenabilă pe termen mediu și lung.

În concluzie, analiza cererii și prognoza evoluției acesteia arată că investiția în autobuze electrice și în infrastructura necesară acestora este absolut necesară pentru îmbunătățirea transportului public urban și pentru respectarea angajamentelor de mediu ale României.

Perioada de implementare propusă este de 12 luni.

Proiectul presupune realizarea unei autobaze care va conține mai multe elemente ce au ca scop îmbunătățirea transportului public și mobilității din municipiul Alba Iulia și din împrejurimi, cu accent pe reducerea emisiilor poluante la nivelul municipiului.

Se propune realizarea unei hale ce va adăposti autobuze în vederea încărcării lor pe perioada nopții, asigurând condițiile optime de climat. În afara halei vor mai exista locuri de parcare pentru autobuze, o parte dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă, parcări de tip Park & Ride, parcări pentru angajați, stații de autobuz plecare-sosire, sistem de închiriere biciclete.

Accesul pe parcelă se va realiza pe latura de Sud a acesteia, dinspre sensul giratoriu. Ieșirea de pe parcelă se va realiza prin același loc. Imediat la intrarea în incintă, pe partea dreaptă, a fost amenajată o stație de autobus – SOSIRE și sistemul de Bike sharing.

În partea stângă, au fost amenajate 37 de locuri de parcare pentru angajați, separate de restul circulației auto cu bariere automate. În continuare a fost realizată o buclă cu sens unic ce deservește parcării autobuzelor și parcării de tip Park and Ride după cum urmează:

-Spre latura de Est au fost amenajate locurile de parcare de tip Park and Ride, 52 la număr, dintre care 4 pentru persoane cu dizabilități. Acestea au acces din interiorul incintei și sunt deservite de 24 stații de încărcare pentru autoturisme.

-40 de locuri de parcare pentru autobuze în hală, fiecare cu stație de încărcare lentă.

Acestea au dimensiuni de 13x4m iar interaxul structurii a fost dictat de acest pas, fiind realizat la 8,6m.

-Un spațiu destinat spălătoriei și unul destinat atelierului de mici reparații. Cele două sunt deservite de o zonă de spații tehnice și de depozitare de aproximativ 380mp ce poate adăposti și alte funcțiuni zgomotoase pentru a proteja zona administrativă. Înălțimea halei permite împărțirea spațiului in două nivele, rezultând o suprafață dublă în cazul în care va fi nevoie (760mp)

-Spre partea de vest au fost amenajate cele 20 de locuri de parcare exterioare destinate autobuzelor, 7 dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă. Pentru restul am propus pregătirea racordului în eventualitatea suplimentării cu noi stații de încărcare pe viitor.

Zona de administrativă a fost amplasată în partea de sud a halei, în imediata vecinătate a accesului pe parcelă și a parcării pentru angajați. S-a optat pentru această poziție datorită caracterului de reprezentare pe care această parte a construcției îl va primi.

La parter găsim recepția, vestiarele care au acces atât dinspre recepție cât si dinspre hală, grupuri sanitare, depozitări si spații tehnice. La nivelul etajului 1 au fost amenajate birouri, o sală de ședințe și o zonă de relaxare iar la nivelul etajului 2 se află birouri, spații tehnice pentru partea de IT și o chicinetă unde angajații pot lua masa. Zona administrativă va fi dotată cu ascensor.

La finalul buclei a fost amenajată o stație de autobus – PLECARE

Hala va fi executată din elemente de beton prefabricat, beton turnat în situ, elemente metalice, panouri termoizolante, tâmplărie de tip „perete cortină” și tâmplărie clasică.

Incinta va fi dotată cu sistem de iluminat exterior, sistem de colectare a apelor pluviale, sistem de supraveghere video, împrejmuire.

