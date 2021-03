Despre calitatea aerului din orașul Sebeș. Primarul Dorin Nistor ,,Sebeșul își asumă problemele pe care le are, dar nu tolerează lipsa de reacție a celor care trebuie s-o facă”

Calitatea aerului pe care îl respirăm a devenit o problemă de interes, o problemă care ne îngrijorează pe majoritatea dintre noi, cu atât mai mult în ultima perioadă, când traficul a devenit tot mai intens.

În orașul Sebeș problema poluării este dezbătută de foarte mult timp, iar conducătorii orașului încearcă pe cât posibil să soluționeze aceste depășiri ale valorilor poluării.

Primarul orașului, Dorin Nistor, a declarat că știe care sunt problemele cu care se confruntă la nivel local, și că este conștient de poluarea care afectează orașul, însă că aceasta este o consecință a doi factori importanți: Sebeșul este o zonă industrială, și, de asemenea, cel mai mare nod rutier la acest moment ( exceptând, în mod evident, orașul București) ,,eu cred că ar trebui să privim din toate punctele de vedere. Indiscutabil, unde există industrie există și poluare”.

O ,,armă” importantă în lupta pentru o calitate îmbunătățită a aerului o reprezintă, în viziunea primarului, autoritățile de mediu, care ,,trebuie să fie conștiente că monitorizarea de la Sebeș trebuie să fie una continuă”. El a făcut demersurile necesare pentru a schimba lucrurile și pentru a le oferi oamenilor un aer mai curat ,,am achiziționat un aparat de monitorizare și se împlinește un an de zile de când facem publice informațiile legate de calitatea aerului din Sebeș. Am cumpărat un panou care arată instant valoarea poluării. Asta înseamnă că am avut o preocupare pentru mediu”

,,Sunt mai multe localități care au problema asta, dar din păcate nu se monitorizează peste tot”

Acesta a declarat că face tot ce îi stă în puteri pentru a soluționa problemele, însă există o presiune continuă a administrației locale. Acesta dorește să se ia în continuare măsuri, să se stabilească exact care sunt sursele de poluare ,, o să avem o mașină care se va ocupa cu spălatul străzilor în fiecare zi. Vrem să asfaltăm pentru a diminua cantitățile de praf”. De asemenea, el dorește să se ocupe și de partea ,,verde” a orașului, motiv pentru care se organizează o campanie de plantare de copaci, prin care se urmărește să se obțină ,,un copac pentru fiecare om al Sebeșului.”

Dorin Nistor își dorește o mai bună cooperare cu cei de la mediu ,,le cerem rapoarte în fiecare zi, le facem adrese de corespondență și le cer îmbunătățirea și intensificarea controalelor celor de la mediu.” Chiar dacă se dorește o rezolvare rapidă și eficientă a lucrurilor, unele chestiuni nu sunt de competența primarului ,,Sebeșul ia măsuri, dar nu este de datoria primarului să dispună încetarea anumitor activități.” – a mai declarat acesta pentru Radio Unirea Fm