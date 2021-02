Cum vor începe școala elevii din județul Alba, de luni: Lista localităților și scenariul în care se încadrează

Ministerul Educației a publicat lista localităților din fiecare județ, împreună cu scenariul în care se încadrează, pentru ca elevii, profesorii și părinții să cunoască scenariul în care se află școlile, în contextul redeschiderii școlilor de luni, 8 februarie.

Potrivit Ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, lista publicată cuprinde 3.181 unități administrativ-teritoriale (UAT), cu scenariul în care se încadrează fiecare. Sunt 149 de localitati în scenariul roșu, 903 localitati în galben, 3.181 în verde. 24 vor face cursuri exclusiv online, pentru că au rata peste 6 la mia de locuitori.

Cele trei scenarii pentru redeschiderea școlilor în 8 februarie

Incidența în cele trei scenarii:

scenariul verde – incidența sub 1 la mia de locuitori

scenariul galben – incidența de sub 3 la mia de locuitori

scenariul roșu – incidența de peste 3 la mia de locuitori

Există trei scenarii realizate de autorități în funcție de care elevii ar urma să revină fizic în bănci. În localitățile care se încadrează în așa-numitul scenariu verde, cu relativ puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic, copiii merg la școală.

În localitățile care se încadrează în scenariul galben, adică sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimbă în sensul că merg în continuare la școală, mai exact la grădiniță și la școală, copiii de grădiniță, copiii din ciclul primar, clasele I-IV, și copiii din clasele terminale – VIII, XII, XIII.

În cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, continuă pentru un timp să meargă la școală și la grădiniță copiii de grădiniță și de ciclu primar, dar ceilalți nu mai merg la școală.

Lista localităților din județul Alba:

Județ/Tip UAT/Localitate/Incidența

Alba C MOGOS 10.15

Alba C DAIA ROMANA 5.09

Alba C CIUGUD 4.89

Alba M MUNICIPIUL ALBA IULIA 3.92

Alba C METES 3.89

Alba C IGHIU 2.54

Alba C PIANU 2.51

Alba C LIVEZILE 2.42

Alba M MUNICIPIUL AIUD 2.23

Alba O ORAS TEIUS 2.19

Alba M MUNICIPIUL SEBES 2.06

Alba C SIBOT 2.05

Alba C SINTIMBRU 1.97

Alba C CRACIUNELU DE JOS 1.86

Alba C OCOLIS 1.79

Alba C GALDA DE JOS 1.76

Alba O ORAS CUGIR 1.70

Alba C CETATEA DE BALTA 1.62

Alba C STREMT 1.62

Alba C CALNIC 1.49

Alba O ORAS OCNA MURES 1.42

Alba C SONA 1.37

Alba C SALISTEA 1.25

Alba C SASCIORI 1.23

Alba M MUNICIPIUL BLAJ 1.20

Alba C MIHALT 1.20

Alba C JIDVEI 1.12

Alba C UNIREA 1.01

Alba C DOSTAT 0.98

Alba C POIANA VADULUI 0.93

Alba C ALMASU MARE 0.80

Alba O ORAS BAIA DE ARIES 0.78

Alba C LUNCA MURESULUI 0.77

Alba C RADESTI 0.76

Alba O ORAS ABRUD 0.75

Alba O ORAS ZLATNA 0.75

Alba C VINTU DE JOS 0.72

Alba C BUCIUM 0.70

Alba C SALCIUA 0.70

Alba C FARAU 0.66

Alba C GARDA DE SUS 0.65

Alba C ROSIA DE SECAS 0.61

Alba C ARIESENI 0.60

Alba C HOREA 0.51

Alba C CRICAU 0.50

Alba C MIRASLAU 0.50

Alba C GARBOVA 0.46

Alba O ORAS CAMPENI 0.40

Alba C SPRING 0.37

Alba C ROSIA MONTANA 0.36

Alba C LUPSA 0.34

Alba C VALEA LUNGA 0.31

Alba C BISTRA 0.22

Alba C ALBAC 0.00

Alba C AVRAM IANCU 0.00

Alba C BERGHIN 0.00

Alba C BLANDIANA 0.00

Alba C BUCERDEA GRANOASA 0.00

Alba C CENADE 0.00

Alba C CERGAU 0.00

Alba C CERU-BACAINTI 0.00

Alba C CIURULEASA 0.00

Alba C CUT 0.00

Alba C HOPARTA 0.00

Alba C INTREGALDE 0.00

Alba C LOPADEA NOUA 0.00

Alba C NOSLAC 0.00

Alba C OHABA 0.00

Alba C PONOR 0.00

Alba C POSAGA 0.00

Alba C RIMET 0.00

Alba C RIMETEA 0.00

Alba C SINCEL 0.00

Alba C SCARISOARA 0.00

Alba C SOHODOL 0.00

Alba C SUGAG 0.00

Alba C VADU MOTILOR 0.00

Alba C VIDRA 0.00