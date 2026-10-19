Cum pot fi contestate deciziile de pensionare în 2026: În ce termen trebuie acționat
Cum pot fi contestate deciziile de pensionare în 2026: În ce termen trebuie acționat
Deciziile de pensionare pot fi contestate atunci când pensionarii constată că drepturile bănești stabilite nu corespund contribuțiilor realizate sau documentelor care dovedesc activitatea profesională. Printre motivele care pot justifica o astfel de contestație se numără calcularea greșită a punctajului de pensie, nevalorificarea anumitor venituri salariale, omiterea sporurilor cu caracter permanent sau înregistrarea incompletă a perioadelor de cotizare.
Un aspect esențial în contestarea unei decizii de pensionare îl reprezintă respectarea termenului legal. Conform informațiilor prezentate în textul-sursă, decizia poate fi contestată, în mod obișnuit, în termen de 45 de zile de la data comunicării. Depășirea acestui termen poate limita posibilitățile de contestare a deciziei inițiale, motiv pentru care verificarea documentului și identificarea eventualelor erori trebuie realizate cu atenție.
Citește și: Cu cât se reduce vârsta de pensionare în 2026 pentru grupa 1 de muncă: Cine se încadrează și câți ani câștigă
Înainte de inițierea demersurilor legale, este importantă verificarea elementelor care au stat la baza stabilirii pensiei. Pensionarul poate analiza decizia primită și documentele din dosarul de pensionare, urmărind dacă au fost luate în calcul toate perioadele de vechime, veniturile și sporurile dovedite prin acte justificative. Dacă sunt identificate neconcordanțe, acestea pot constitui motive pentru solicitarea verificării drepturilor stabilite.
Recalcularea pensiei poate fi solicitată prin depunerea unei cereri la casa de pensii competentă, în special atunci când sunt prezentate documente noi sau sunt constatate erori în calculul inițial. Demersul urmărește corectarea drepturilor de pensie pe baza informațiilor și documentelor relevante pentru situația persoanei solicitante.
În cazul pensiei de invaliditate, procedura de contestare prezintă particularități, deoarece trebuie avută în vedere și decizia medicală referitoare la capacitatea de muncă. Potrivit informațiilor din textul-sursă, această decizie poate fi contestată într-un termen de 30 de zile, prin mecanismele specifice de evaluare medicală și prin intermediul comisiilor competente.
Dacă solicitarea de recalculare nu conduce la corectarea situației, pensionarul se poate adresa instanței de judecată, printr-o acțiune în justiție prin care să solicite stabilirea corectă a drepturilor de pensie. În cadrul demersului, documentele care atestă veniturile, vechimea în muncă și perioadele de cotizare pot avea un rol important în susținerea cererii.
Prin urmare, contestarea unei decizii de pensionare presupune identificarea motivelor concrete de nemulțumire, verificarea actelor justificative și respectarea procedurilor legale aplicabile. Termenele și modalitatea de contestare trebuie verificate în raport cu tipul deciziei și legislația aplicabilă, pentru ca pensionarul să poată utiliza calea legală corespunzătoare situației sale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Câți pensionari avea România la finele lunii septembrie 2026 și cât a ajuns pensia medie
Câți pensionari avea România la finele lunii septembrie 2026 și cât a ajuns pensia medie România avea 4.674.614 pensionari la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 2.725 mai puțini față de luna precedentă. Pensia medie la nivel național a fost de 2.785 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,02 […]
Tot mai puțini pasageri aleg trenul: Numărul călătorilor a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026. Date INS
Tot mai puțini pasageri aleg trenul: Numărul călătorilor a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026. Date INS Aproape 15,5 milioane de pasageri au călătorit cu trenul în trimestrul al doilea din 2026, cu 5,8% mai puțini față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Potrivit sursei […]
Premierul desemnat Luca Niculescu după întâlnirea cu miniştrii nominalizaţi: ,,Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme”
Premierul desemnat Luca Niculescu după întâlnirea cu miniştrii nominalizaţi: ,,Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme” Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, duminică, după întâlnirea cu echipa propusă pentru viitorul Guvern, că noul Executiv va avea de gestionat o perioadă dificilă. „Vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Câți pensionari avea România la finele lunii septembrie 2026 și cât a ajuns pensia medie
Câți pensionari avea România la finele lunii septembrie 2026 și cât a ajuns pensia medie România avea 4.674.614 pensionari la...
Tot mai puțini pasageri aleg trenul: Numărul călătorilor a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026. Date INS
Tot mai puțini pasageri aleg trenul: Numărul călătorilor a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026. Date INS...
Știrea Zilei
VIDEO | Ultimii meșteri șindrilari din Apuseni, pe cale de dispariție. Petru Popa din Albac duce mai departe o meserie moștenită de la părinți și bunici
O meserie din generație în generație, pe cale de dispariție: Petru Popa din comuna Albac, unul dintre ultimii meșteri șindrilari...
VIDEO | Jidvei, Toscana României: Recoltă spectaculoasă de struguri în cea mai mare podgorie din România. Struguri „impecabili” și 10 hectare lăsate pentru vinul de gheață
Jidvei, Toscana României: Recoltă spectaculoasă de struguri în cea mai mare podgorie din România. Struguri „impecabili” și 10 hectare lăsate...
Curier Județean
19-23 octombrie 2026 | O altfel de școală, la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș: „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste”, ediția a IX-a
O altfel de școală, la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș: „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste”, ediția a IX-a Toamna...
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse spre închinare la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: Origini în Alba ale sfântului
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse spre închinare la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: Origini în Alba ale sfântului În perioada...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...