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Cum pot fi contestate deciziile de pensionare în 2026: În ce termen trebuie acționat

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cum pot fi contestate deciziile de pensionare în 2026: În ce termen trebuie acționat

Deciziile de pensionare pot fi contestate atunci când pensionarii constată că drepturile bănești stabilite nu corespund contribuțiilor realizate sau documentelor care dovedesc activitatea profesională. Printre motivele care pot justifica o astfel de contestație se numără calcularea greșită a punctajului de pensie, nevalorificarea anumitor venituri salariale, omiterea sporurilor cu caracter permanent sau înregistrarea incompletă a perioadelor de cotizare.

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Un aspect esențial în contestarea unei decizii de pensionare îl reprezintă respectarea termenului legal. Conform informațiilor prezentate în textul-sursă, decizia poate fi contestată, în mod obișnuit, în termen de 45 de zile de la data comunicării. Depășirea acestui termen poate limita posibilitățile de contestare a deciziei inițiale, motiv pentru care verificarea documentului și identificarea eventualelor erori trebuie realizate cu atenție.

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Înainte de inițierea demersurilor legale, este importantă verificarea elementelor care au stat la baza stabilirii pensiei. Pensionarul poate analiza decizia primită și documentele din dosarul de pensionare, urmărind dacă au fost luate în calcul toate perioadele de vechime, veniturile și sporurile dovedite prin acte justificative. Dacă sunt identificate neconcordanțe, acestea pot constitui motive pentru solicitarea verificării drepturilor stabilite.

Recalcularea pensiei poate fi solicitată prin depunerea unei cereri la casa de pensii competentă, în special atunci când sunt prezentate documente noi sau sunt constatate erori în calculul inițial. Demersul urmărește corectarea drepturilor de pensie pe baza informațiilor și documentelor relevante pentru situația persoanei solicitante.

În cazul pensiei de invaliditate, procedura de contestare prezintă particularități, deoarece trebuie avută în vedere și decizia medicală referitoare la capacitatea de muncă. Potrivit informațiilor din textul-sursă, această decizie poate fi contestată într-un termen de 30 de zile, prin mecanismele specifice de evaluare medicală și prin intermediul comisiilor competente.

Dacă solicitarea de recalculare nu conduce la corectarea situației, pensionarul se poate adresa instanței de judecată, printr-o acțiune în justiție prin care să solicite stabilirea corectă a drepturilor de pensie. În cadrul demersului, documentele care atestă veniturile, vechimea în muncă și perioadele de cotizare pot avea un rol important în susținerea cererii.

Prin urmare, contestarea unei decizii de pensionare presupune identificarea motivelor concrete de nemulțumire, verificarea actelor justificative și respectarea procedurilor legale aplicabile. Termenele și modalitatea de contestare trebuie verificate în raport cu tipul deciziei și legislația aplicabilă, pentru ca pensionarul să poată utiliza calea legală corespunzătoare situației sale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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