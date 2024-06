Cum au justificat judecătorii din Alba Iulia pedeapsa de 5 ani de închisoare pentru Palko Norbert: Șoferul care a ucis trei tineri pe DN1, la Sântimbru

Judecătoria Alba Iulia a motivat hotărârea prin care a dispus, în 29 mai 2024, condamnarea șoferului de 19 ani, care, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a omorât trei tineri în accident rutier pe DN1, în zona comunei Sântimbru. Eduard Norbert P. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 5 ani de închisoare. Magistratul a ținut seama de faptul că acesta a recunoscut faptele, este integrat în societate și a considerat că și victimele se fac vinovate în procent de 10 la sută. Tinerii mergeau pe acostament, noaptea, fără veste reflectorizante și pe partea opusă celei în care ar fi trebuit să se deplaseze potrivit legislației. Tânărul șofer a primit 4 ani și 6 luni pentru ucidere din culpă (din maximul de 7 ani și 6 luni) și 1 an și 6 luni (din maximul de 5 ani) pentru conducere sub influența alcoolului. Prin contopire a rezultat condamnarea la 5 ani în regim de detenție. Eduard Norbert P. a declarat că anterior a consumat 7 beri și 100 ml de whisky, rezultând o alcoolemie de 1,94 g/l alcool pur în sânge, la prima probă. Instanța a acordat, în total, daune morale în valoare de 895.000 de euro.

„În momentul în care a ajuns în localitatea Sântimbru (fabrică), având o viteză aproximativă de 119 km/oră (în zonă era limită de 50 km/h), a circulat pe marginea din dreapta a drumului și parțial pe acostament, a efectuat o manevră de redresare înspre stânga pentru a reveni integral pe partea carosabilă, moment în care a lovit cu partea frontal dreapta a autoturismului pe persoanele vătămate, acestea circulând pedestru, unul în fața celuilalt, în această ordine, pe partea dreaptă a părții carosabile și pe acostament, fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent reflectorizante, cauzând decesul persoanelor vătămate”, se precizează în hotărâre. O cameră de înregistrare din zonă a surprins că autoturismul a intrat, la un moment dat, în şanţul din dreapta sensului de mers, iar apoi traiectoria farurilor s-a îndreptat spre dreapta, pe câmpul din apropiere, ulterior nemaivăzându-se.

Declarația șoferului băut

„Cu ocazia audierii inculpatului în cursul urmăririi penale acesta a recunoscut faptul că în seara producerii accidentului acesta a consumat 7 beri de 0,5 l, cu alcool, precum şi 100 ml whisky în intervalul orar 21.30 – 02.40. Acesta a precizat că după ce a încetat consumul de alcool, a mers acasă, de unde a luat maşina familiei, cu intenţia de a se deplasa spre Alba Iulia, la un prieten. În timp ce conducea, a văzut, tardiv, un grup de şase persoane care circulau, o parte dintre ele pe partea carosabilă, altele pe marginea drumului, pe acelaşi sens de mers cu inculpatul. În ceea ce priveşte modalitatea de desfăşurare a deplasării, în cursul urmăririi penale inculpatul a precizat că persoanele nu se deplasau în şir, ci unele lângă altele, câte două sau câte trei. Acesta a menţionat că după ce a văzut grupul, a auzit o bubuitură, iar apoi s-a trezit în şanţul din partea sa dreaptă, aspect care se coroborează cu cele menţionate în cuprinsul procesului verbal de vizionare a imaginilor surprinse de camera de înregistrare”, se susține în documentul citat. Au fost audiați și martori, care au susținut că grupul celor șase tineri circula pe partea stângă a drumului privit pe direcţia de deplasare Alba Iulia – Teiuș, în șir indian, „doi fiind mai în faţă, iar trei sau patru în spate, la o distanţă de aproximativ 5-10 metri”. Unul dintre martori a susținut că i-a atenționat pe aceștia să circule cu grijă, având în vedere că este un sector de drum periculos. O martoră a spus că maşina familiei sale, care circula în zonă la momentul producerii accidentului, „a fost stropită cu sânge pe parbriz şi era o bucată mică de componentă umană, ţesut uman”.

Salvat de prietenul care l-a tras de haine

Unul dintre tinerii care a scăpat din accident a afirmat că circulau în șir indian, în afara acostamentului drumului și l-a auzit pe prietenul care se afla lângă el strigând „vine maşina”, „moment în care acesta din urmă l-a tras şi pe martor de haine, iar pe lângă grupul celor trei a trecut un autoturism marca VW Golf, de culoare gri, care a intrat în cele trei victime”. În dosar s-a dispus și realizarea unei expertize tehnice judiciare care a concluzionat că pietonii erau vizibili de la o distanţă de 50-100 de metri, iar acroşarea acestora putea fi evitată prin o manevră de ocolire sau printr-o manevră combinată de ocolire şi frânare. „Victimele circulau în şir, pe lungul drumului, una după cealaltă, pe acostament şi pe partea carosabilă. În ceea ce priveşte efectuarea unor manevre de evitare a accidentului de către inculpat, se are în vedere faptul că în acelaşi raport de expertiză s-a concluzionat că acesta nu a făcut manevrele posibile de evitare şi a schimbat direcţia autoturismului spre dreapta, circulând pe marginea sensului Teiuș – Alba Iulia şi pe acostament, unde se aflau pietonii”, se susține în raportul menționat.

Instanța a reținut un procent de 90% de culpă în sarcina inculpatului și de 10% în sarcina victimelor

„Inculpatul are culpa majoritară în producerea accidentului raportat la faptul că acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o îmbibaţie alcoolică de 1,94 g/l la momentul recoltării primei probe, şi a ales să conducă autovehiculul cu o viteză de 119 km/h, într-un mod haotic, efectuând depăşiri în mod periculos, dar şi ţinând seama de faptul că nu a efectuat nicio manevră de evitare a accidentului, deşi a avut posibilitatea de a observa grupul compus din cei şase pietoni cu cel puţin 50 de metri înainte de impact, aspect care reiese din cuprinsul raportului de expertiză. Procentul de 10% reţinut în sarcina celor trei victime se raportează la încălcarea dispoziţiilor art. 72 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 care prevăd faptul că «Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcția lor de mers». Or, victimele se deplasau pe acostament, însă pe partea dreaptă a drumului, aspect care a favorizat producerea evenimentului nefericit”, se mai afirmă în hotărârea instanței.

Și-a cerut iertare de la părinții victimelor

„În procesul de stabilire a duratei pedepsei, instanţa va avea în vedere aceea că o pedeapsă are un rol sancționator, punitiv, preventiv, dar în egală măsură trebuie să fie echilibrată şi umană. Astfel, scopul pedepsei nu este acela de a repara suferinţa membrilor familiilor victimelor, scop pe care, de altfel, nici nu l-ar putea îndeplini vreodată, întrucât o viaţă nu poate fi înlocuită nicicând prin executarea de către autor a unei pedepse, oricât de aspră ar fi aceea, ci sancţionarea autorului pentru fapta comisă, dar şi prevenirea comiterii de noi infracţiuni, atât de către autor, cât şi de către alte persoane. Astfel, instanţa are în vedere faptul că se poate observa cu uşurinţă că inculpatul regretă în mod real consecinţele acţiunilor sale şi emană un sentiment evident de ruşine”, a mai susținut magistratul, care și-a întemeiat aceste concluzii și pe analiza inculpatului în sala de judecată.

„Ţinând cont de gravitatea faptelor sale şi a consecinţelor acestora, se are în vedere şi aceea că un inculpat în vârstă de 19 ani a fost capabil să ceară, de două ori, iertare familiilor victimelor, în condiţiile în care judecata a avut loc în şedinţă nepublică, aşadar fără a mai avea susţinerea psihică a altei persoane decât a apărătorului său ales. Ceea ce instanţa doreşte să puncteze este că spre deosebire de alţi inculpaţi, deopotrivă minori şi majori, acesta a înţeles consecinţele faptelor sale şi execută deja două pedepse neprevăzute de legea penală, pe aceea a conştiinţei îngreunate de gravitatea deosebită a consecinţelor şi pe aceea a stigmatizării sociale, care probabil îl vor însoţi pentru tot restul vieţii sale”, a concluzionat judecătorul. Hotărârea a fost, deja, contestată de o parte dintre părțile civile.

Dorin ȚIMONEA

