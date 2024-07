Cugireanul Aurel Voicu, cel mai în vârstă absolvent din România, invitat în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV: „E lucru mare să apari la televizor”

Astăzi, la ora 15:00, inginerul Aurel Voicu din Cugir a fost prezent la emisiunea în direct „La Măruță” de la PRO TV. Cel mai vârstnic absolvent din România a fost student al Universității „1 Decembrie 1989” din Alba Iulia. Acesta a discutat despre experiența sa de student și absolvent de master la vârsta de 89 de ani.

Fost primar și viceprimar în Cugir timp de 12 ani, Aurel Voicu a demonstrat telespectatorilor că vârsta nu este un impediment în parcursul academic. Recent absolvent al masteratului la Facultatea de Istorie, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, el a susținut lucrarea de disertație cu titlul „Monumentele de for public, dovezi istorice ale culturii locale”, având o legătură directă cu comunitatea sa.

În calitate de președinte al asociației „Pro Cugir”, Voicu a fost implicat în amplasarea monumentelor istorice în orașul său. În emisiune, e a discutat despre cum a fost admis la studii „fără plată”, despre experiența cursurilor online, precum și despre activitatea sa în administrația locală și la Uzina Mecanică din Cugir.

„În cei doi ani de master nu am lipsit niciodată. Am avut o singură restanță în anul I, din cauză că nu am înțeles cum să mă prezint la un anumit seminar. La data susținerii examenului de disertație profesorii mi-au apreciat lucrarea” a declarat seniorul în emisiune.

Întrebat ce face pentru a se menține în formă la această vârstă, inginerul a declarat că în fiecare dimineța face 30 de minute de sport și are o dietă echilibrată. De asemenea, dânsul pune accent și pe timpul petrecut cu familia, pe credință și pe activitățile din cadrul primăriei de la Cugir.

Aurel Voicu este căsătorit de 60 de ani și a vorbit cu lacrimi în ochi despre soția sa și despre nepoți, cu care se mândrește. De asemenea, acesta a transmis un mesaj pentru tinerii care au urmărit emisiunea: „Să învățați la vreme! Mai târziu este mai greu.”

