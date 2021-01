CSU Rugby Alba Iulia reia pregătirile | Formația din Cetatea Marii Uniri se va înscrie în Divizia Națională de seniori

După o pauză mai lungă, cauzată de motive obiective, o întrerupere a activității din pricina pandemiei de coronavirus, sportivii secției de rugby a Clubului Sportiv al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia își reiau pregătirile în acest weekend.

Reunirea practicanților sportului cu “balonul oval” se va produce sâmbătă, 30 ianuarie, pe terenul din Oarda de Jos. Planuri interesante are formația albaiuliană, în condițiie în care se va înscrie în Divizia Națională de Seniori, mai precis în al doilea eșalon al rugby-ului autohton. De pregătirea echipei se va ocupa Sergiu Pop (lector la Universitatea “Babeș-Boylai” din Cluj-Napoca, ce are doctoratul în rugby), care este și jucător activ, vor mai fi și transferuri în viitorul apropiat, iar în scurt timp se speră că va debuta și pregătirea formației de juniori, un motiv suplimentar de mândrie fiind dat de transferul lui Alexandru Metercz la CSȘ Baia Mare.

Istoricul albaiulian Marius Rotar, artizanul renașterii sportului cu balonul oval în Cetatea Marii Unirii și creatorul CSU Rugby Alba Iulia, ne-a declarat:

„Intenția noastră este de a omologa terenul de la Oarda în vederea disputării meciurilor amicale și oficiale care urmează. Divizia Națională de Seniori, ediția 2021, se va juca, după multă vreme, în sistemul primăvară-toamnă, competiția fiind una dificilă în condițiile în care vor fi, de pildă, deplasări la Năvodari, Galați sau Gura Humorului, și meciuri grele cu grupări de mare tradiție din rugbyul nostru (de exemplu, Știința Petroșani sau Grivița București). Plănuim acest lucru de mult timp, am tras cu toate puterile și am ținut această echipă în viață, așa cum ne-am priceput noi mai bine și de cele mai multe ori singuri, tocmai pentru a putea atinge un asemenea nivel. Noi nu avem obiectiv de performanță, fiind o echipă nouă, încropită din mers, care a trecut prin vremuri grele din cauza lipsurilor multiple. Simpla înscriere în DNS devine, implicit, o performanță, ținînd cont c-am luat-o de la zero și foarte puțini au crezut în puterea noastră de viață. O să mai vină jucători din Cluj, Brașov și Petroșani, și, cu ceea ce avem acum în lot, putem spune că formăm o echipă regională. Prin urmare, dacă ar fi să schimbăm numele echipei, ea nu s-au putea numi decât Ardealul Alba Iulia, practic noi având, actualmente, componenți din aproape toată Transilvania. Și juniorii vor începe curând activitatea, iar cea mai mare bucurie a fost faptul că un junior de al nostru, Alexandru Metercz, a fost transferat de curând la CSȘ 2 Baia Mare, centru de excelență al rugbyul românesc juvenil. Contăm pe sprijinul Primăriei municipiului Alba Iulia, al Universității «1 Decembrie 1918» și al iubitorilor de rugby și de sport din oraș. Să aducem copii la rugby, să facem o echipă de juniori competitivă, să rezistăm, fără probleme, cu seniorii în DNS, aceastea sunt obiectivele pe 2021. Și, mai ales, să facem albaiulienii mândri că în acest oraș se va juca, cu inima în primul rând, rugby, la nivel oficial, după foarte mulți ani. Pentru ei jucăm, în primul rând, și pentru a demonstra că doar prin pasiune și cu oameni potriviți poți face din nimic adevărate minuni”.