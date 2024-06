CSȘ Blaj Under 17, eșec drastic, 1-7 cu Luceafărul Cluj!

CSȘ Blaj a pierdut drastic, la un scor rușinos, 1-7 (1-1), în turul secund al competiției naționale Under 17, în deplasare cu Luceafărul Fotbal Star Cluj-Napoca

Echipa din „Mica Romă”, a avut 1-0, a fost egalată în finalul primei reprize, iar imediat la reluare a încasat golul doi, fapt ce a dus la o prăbușire totală.

O partidă care a avut două reprize distincte, vizitatoiri deschizând scorul în minutul 34 prin T. Frățilă, însă actul secund a fost unul de coșmar.

Alba rămâne doar cu CIL Blaj la Under 19, calificată în sferturile de finală, după ce Star Optimum (Under 15) și CSȘ Blaj (Under 17) au fost eliminate după eșecuri externe.

