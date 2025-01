CSM Unirea Alba Iulia, trei victorii și un eșec la Danube League, primul turneu, din Ungaria

CSM Unirea Alba Iulia a debutat, la Danube League, o competiție internațională de polo, primele meciuri disputându-se în Ungaria, la Szentes. Formația din Cetatea Marii Uniri a reușit să se impună în 3 partide, pierzând un singur joc, acela cu Galatasaray Jena (formație care a învins-o și la Alba Iulia, în calificările de la Challenger Cup).

Ierarhia este condusă de Spandau 04 Berlin (învingătoarea ediției anterioare), care a realizat 4 succese, urmată de Galatasaray Zena și CSM Unirea Alba Iulia – fiecare cu 3 victorii și o înfrângere (echipa din Turcia a fost învinsă de formația gazdă, scor 14-9).

Echipa de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia, deținătoarea Cupei României a participat în startul acestui an la Danube Cup, o nouă competiție internațională, după debutul din toamnă în întrecerile continentale, preliminariile Challenger Cup. La Danube Water Polo League 2025, sunt 8 participante, iar gruparea din Cetatea Marii Uniri este singura înscrisă din România. Alături de CSM Unirea Alba Iulia sunt Steaua Roșie Belgrad, Palilula Belgrad (Serbia), Valdor Szentes (Ungaria), Spandau 04 Berlin (Germania, învingătoarea ediției trecute), Germania Under 18, Galatasaray Zena și ACS Sirens (Malta). Echipa albaiuliană, pregătită de Viorel Rus și Ovidiu Pocol, a realizat următoaele rezultate: *10-8 cu Szentes (ora 12.30); *9-15 cu Galatasaray; *15-3 cu Steaua Roșie Belgrad (ora 18.00); *13-6 cu Germania Under 18. Mai trecute specificat faptul că echipa malteză va disputa toate jocurile la al doilea turneu, cel din Serbia (în localitatea din Banatul Sârbesc).

În luna octombrie, CSM Unirea Alba Iulia a debutat în întrecerile continentale, găzduind grupa D preliminară a Challenger Cup, a treia competiție ca importanță. Uniristele au terminat pe locul trei, iar printre oponente s-au aflat Steaua Roșie Belgrad și Galatasary Zena (atunci formația din Turcia s-a impus cu 10-8 și este calificată în prezent în „careul de ași”). Revenind la Danube League, această ediție are două turnee în sezonul regular (Szentes și Kikinda – Serbia, în 14-16 februarie), urmate de un turneu final. CSM Unirea Alba Iulia a reușit, la finele anului trecut, cea mai importantă performanță din istoria clubului, cucerind Cupa României, în urma turneului de la Târgu Mureș, de asemenea având șanse reale de a câștiga titlul național la nivel de senioare

