CSM Unirea Alba Iulia – SCM Rm. Vâlcea, marți, 17 decembrie, ora 20.00, în nocturnă, în Cupa României!

Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Râmnicu Vâlcea, contând pentru ultima etapă a grupelor Cupei României, se va disputa marți, 17 decembrie, în nocturnă, la ora 20.00, pe Stadionul „Cetate”

Este un meci pentru istorie, întrucât, în cazul unei victorii echipa albaiuliană s-ar califica în sferturile de finală ale Cupei României, un rezultat etraordinar.

CSM Unirea Alba Iulia are 4 puncte după duelurile cu Sepsi Sf. Gheorghe (1-0) și Csikszereda Miercurea Ciuc (0-0), ambele disputate la lumina reflectoarelor, pe arena albaiuliană.

SCM Râmnicu Vâlcea nu mai are nicio șansă de calificare după ce a pierdut ambele întâlniri. În același timp, gruparea olteană este lider în Seria 8 din Liga 3 și singura combatantă din eșalonul terț ce nu a cunoscut gustul înfrângerii.

Dacă ar accede în sferturile de finală, CSM Unirea Alba Iulia ar fi prima reprezentantă a celui de-al treilea eșalon care realizează acest lucru în Cupa României, în acest format, respectiv în ultimele 3 ediții.

În 2021, ACSO Filiași, din postura de echipă din Liga 3, a mai ajuns în sferturile de finală, fiind eliminată de Universitatea Craiova.

*An extraordinar sub comanda lui Pelici

Pentru CSM Unirea Alba Iulia anul 2024 a fost unul extraordinar, sub comanda antrenorului Alexandru Pelici. „Alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri sunt calificați matematic în play-off-ul Seriei 7 și iernează pe poziția secundă a ierarhiei, la două puncte de liderul Gloria Bistrița-Năsăud, cu care au remizat în ultima confruntare a anului. Bilanțul acestui an cuprinde 34 de întâlniri, în ambele competiții, Liga 3 și Cupa României, înregistrându-se doar două eșecuri! În plus, în competiția „KO”, uniriștii nu au pierdut niciun duel cu adversarii din eșaloanele superioare, CSC Șelimbăr, FCU Craiova, Sepsi Sfântu Gheorghe și Csikszereda Miercurea Ciuc.

