CSM Unirea Alba Iulia l-a achiziționat pe Raul Vidrăsan | A doua achiziție a anului pentru „alb-negri”

Vidrășan (26 ani), ultima dată la ACS Tg. Mureș, a mai lucrat cu Alexandru Pelici, la Ripensia Timișoara

Divizionara terță a reușit să-l achiziționeze pe mijlocașul central Raul Vidrăsan, acoperit un post nevralgic, după accidentarea lui Jorza și plecarea în Australia a lui M. Boldea.

CSM Unirea Alba Iulia a bifat al treilea transfer din această iarnă. Este vorba de sosirea mijlocașului central, în vârstă de 26 de ani, Raul Vidrăsan, fotbalist care în prima parte a sezonului a evoluat la ACS Târgu Mureș (Liga 3, Seria 7).



„În primul rând doresc să transmit salutări tuturor iubitorilor de fotbal din Alba Iulia! Am ales CSM Unirea Alba Iulia pentru istoria și pentru tradiția acestui club și consider că locul acestei formații este în primele două ligi. Eu personal îmi doresc să fiu sănătos, multă putere de muncă pentru a ajuca cu tot ce îmi stă în putere această echipă. Sunt nerăbdător să începem pregătirile din acest an. În final doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit șansa de a juca pentru această echipă” a declarat Raul Vidrăsan, pentru pagina oficială a CSM Unirea Alba Iulia.



Raul Vidrăsan măsoară 1,88 metri și este născut pe 19 ianuarie 1999, evoluează pe postul de mijlocaș central defensiv, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru Ripensia Timișoara, ASU Poli Timișoara, Academia Hagi, Unirea Ungheni, Olimpia Satu Mare și ACS Târgu Mureș și are opt prezențe pentru naționalele de juniori.



Sursa: CSM Unirea Alba Iulia



