CSM Unirea Alba Iulia, înscrisă în Cupa Challenge la polo feminin | Transferuri de marcă și obiectiv cucerirea a trei titluri naționale în ediția 2024/2025

Obiective îndrăznețe pentru secția de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia în ediția 2024/2025. Echipa albaiuliană s-a înscris în Cupa Challenge, urmănd să evolueze în premieră într-o întrecere continentală și și-a anunțat candidatura la câștigarea campionatului la trei categorii competiționale! În plus au fost achizițonate două jucătoare din străinătate, internaționale din Serbia și Kazahstan.

„La polo avem ambiții foarte mari. La senioare, sezonul anterior, în primul an de Superligă am terminat pe locul 3 în campionat și în Cupa României. În plus am luat argintul la mare luptă cu CSM Oradea, la Under 17. În campionatul ce urmează vrem să ne batem la titlu, la Under 18, Under 20 și la senioare, un obiectiv îndrăzneț. Alba Iulia va deveni polul polo-ului feminin românesc”, a declarat, într-o emisiune la Radio Unirea FM, Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

Au fost transferate două jucătoare foarte bune, Cecila Diaz Mesa (cubaneză, 28 de ani, centrul naționalei Serbiei) și Madina Rakhmanova (22 de ani, în naționala Kazahstanului), plus Nicolette Laboncz (fostă în lotul național) și alte două tinere de la CSM Oradea. Formația din Cetatea Marii Uniri s-a înscris în Cupa Challenge și e posibil ca la Alba Iulia să se dispute un turneu din competițiile continentale. CS Municipal Unirea Alba Iulia are 18 secții active funcționale, iar anul viitor se vrea o echipă de rugby senioare pe prima scenă. (H.D.M.)

