CSM Unirea Alba Iulia în „finala” pentru grupele Cupei României

„Cred că din urma noastră am prins cea mai grea echipă. Ne așteaptă un meci dificil în această etapă a Cupei României. Vom trage, însă, tare pentru că obiectivul nostru este calificarea în grupele Cupei României. Pe suporteri, cărora le mulțumim pentru sprijinul de la meciul precedent, îi așteptăm să vină să ne susțină în număr cât mai mare, în așa fel încât să mergem împreună în grupele Cupei României”, a declarat atacantul Ștefan Blănaru.

Pentru microbiștii din județul Alba punctul central de interes este reprezentat de partida programată miercuri 28 august, de la ora 17.30, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia. Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va lupta cu divizionara secundă FCU 1948 Craiova, retrogradată din primul eșalon la finele sezonului 2023-2024, pentru accesul în premieră în faza grupelor din Cupa României. Până acum în actuala ediție a fazei naționale a Cupei României CSM Unirea Alba Iulia a eliminat formațiile Industria Galda (10-0 în deplasare), CSM Deva (15-0 acasă) și CSC 1599 Șelimbăr (2-1 pe teren propriu). Anunțurile oficialilor uniriști privind dorința de promovare în eșalonul secund și speranța într-un parcurs cât mai lung în Cupa României au creat emulație în rândurile suporterilor formației albaiuliene, existând premise pentru un număr mare de spectatori pe Stadionul “Cetate” la meciul de azi. Este prima încercare majoră pentru CSM Unirea Alba Iulia într-o săptămână încărcată, care se va încheia cu derby-ul cu concitadina CS Universitar din Alba Iulia, sâmbătă 31 august, în prima etapă din seria a 7-a a ligii a III-a. Este evident că formația universitară are, în condițiile meciului de Cupă al Unirii, mai multe zile la dispoziție pentru a pregăti în liniște derby-ul local și județean de la sfârșit de august.

*Jucător cu Cupa României în palmares transferat de FCU 1948 Craiova

Înaintea paridei de la Alba Iulia gruparea olteană a anunțat transferul unui jucător cu peste 200 de meciuri în primul eșalon fotbalistic al României. Mihai Răduț a semnat un contract valabil pe o perioada de un an cu FCU 1948. Jucătorul originar din Slatina evoluează pe postul de mijlocaș central. Mihai Răduț are 34 de ani, o înălțime de 1,79 m și este jucător de picior drept. În trecut, Mihai Răduț a jucat la Sporting U19 (Portugalia), Curtea de Argeș, Steaua București, Pandurii Târgu-Jiu, Hatta Club (Emiratele Arabe Unite), Lech Poznan (Polonia), Astra Giurgiu, Aris Limassol (Cipriu) și FC Voluntari. La nivel internațional, Mihai Răduț a evoluat în două partide, împotriva Ucrainei și Honduras. Jucătorul are în palmares un titlu de campion și o Cupă a României.

Lovitura simbolică de start a partidei de miercuri de pe Stadionul „Cetate” va fi dată de fostul jucător unirist Sorin Mărginean. De asemenea, se va păstra un moment de reculegere în memoria lui Christoph Daum, fost selecționer al naționalei de fotbal a României.