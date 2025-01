CSM Unirea Alba Iulia, clauză anti-păcănele pentru Cătălin Golofca, una dintre achizițiile importante ale iernii!

Cătălin Golofca (34 de ani), fotbalist cu peste 150 de meciuri în primul eșalon, activ în Liga 2 la ultimele sale două echipe, la Chindia Târgoviște și CSM Slatina, a semnat în luna noiembrie a anului trecut un contract cu CSM Unirea Alba Iulia, cu drept de joc din noul an.

UPDATE: Pentru corecta informare, trebuie specificat faptul că o asemenea clauză, anti-păcănele, dar și împotriva pariurilor și jocurilor de noroc, este în vigoare la toate contractele existente la CSM Unirea Alba Iulia, antrenori, staff administrativ și jucători. Nu s-a aplicat doar începând de la Golofca, asta chiar dacă este cunoscut viciul respectivului jucător.



Conform Prosport, campionul în 2020 cu CFR Cluj a trebuit ca în momentul parafării angajamentului cu noua sa echipă să accepte o clauză inedită din partea clubului din Liga 3.

„Nu vă pot confirma nimic. Există clauze prin care dacă se aduce un prejudiciu de imagine clubului fotbaliștii vor avea de suferit„, a comentat Mihai Dăscălescu, președinte CSM Unirea Alba Iulia

*Cătălin Golofca, clauză anti-păcănele la Unirea Alba Iulia!

Surse Prosport că oficialii grupării din Cetatea Marii Unirii au introdus un paragraf în contractul lui Golofca prin care îi pot reziliat angajamentul dacă va fi prins jucând la păcănele! Istoricul lui Golofca spune că este un împătimit al unor astfel de jocuri și cu greu poate renunța la acest viciu!

„Sincer m-am simțit dorit la Unirea Alba Iulia, chiar dacă eu o să încep în ianuarie și asta a însemnat foarte mult pentru mine și am venit fără ezitare, nu am stat să mai aștept alte opțiuni, chiar dacă mai erau anumite intenții din alte părți. Vin cu gânduri bune, cu gânduri importante, îmi doresc să promovăm. Alba Iulia este un oraș frumos, mi s-a prezentat un proiect serios, am înțeles că există stabilitate din toate punctele de vedere și asta a contat foarte mult pentru mine”, a declarat, la momentul semnării contractului cu albaiulienii, Cătălin Golofca.