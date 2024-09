Cristian Păun: Deficitul bugetar este o problemă macroeconomică gravă a României. Creșterea taxelor, cea mai proastă soluție

Cristian Păun, profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice București, originar din Alba, a abordat problema deficitului imens cu care se confruntă țara noastră și afirmă faptul că, o creștere a taxelor este cea mai proastă soluție într-un astfel de context. De asemenea, acesta menționează că, decizia Guvernului de a amâna deschiderea unei noi foi de parcurs până după alegeri, este încă o formă de inconștiență și de sfidare a contribuabililor români.

„România este în procedură de deficit excesiv din 2019. După ce în 2017-2018 a început o ajustare a modelului de ”dezvoltare” al României de către ideologii PSD. Un model de factură neo-keynesistă care ar trebui aplicat în recesiune, nicidecum în boom pentru că are efecte prociclice evidente. Nici chiar în recesiune nu este ce trebuie.

Modelul presupune creșterea constantă și consistentă a cheltuielilor cu salariile, pensiile și asistența socială dublate de creșterea salariului minim (prin impozitarea excesivă a acestuia fiind asigurată o parte din creșterea salariilor în sectorul bugetar).

Din păcate, cheltuielile cu salariile, pensiile și asistența socială au scăpat de sub control în ultimii ani, mai ales în anul acesta electoral. Din 2022 nu mai avem nici măcar foaie de parcurs pe care să o parcurgem, legat de diminuarea acestui deficit. Astăzi ar fi trebuit să negociem o nouă foaie de parcurs, după ce am ratat-o pe cea negociată în 2021. Din păcate, am înțeles că guvernul a ales să amâne pentru ianuarie discuția privind noua foaie de parcurs și prezumata reducere a deficitului pe o perioadă de 7 ani.

Probabil, pentru că nu a ajuns la o înțelegere cu Comisia. Probabil, pentru a evita apariția în spațiul public a măsurilor de austeritate ce vor fi aplicate prin această foaie de parcurs. Ambele, deloc confortabile în perspectiva alegerilor.

Oricum ar fi, deficitul rămâne problema macroeconomică cea mai gravă și nu vom găsi soluții simple sau rudimentare la ea. Iar creșterea taxelor este cea mai proastă soluție la un deficit atât de imens și la cum nu merge economia noastră și a celor de care depindem foarte mult. Ne jucăm cu focul dacă nu înghețăm taxarea o bună perioadă de timp.

Amânarea deschiderii unei noi foi de parcurs până după alegeri este încă o formă de inconștiență și de sfidare a contribuabililor români”, a scris profesorul universitar, Cristian Păun, pe pagina de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI