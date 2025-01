Crin Antonescu este oficial și candidatul PNL la alegerile prezidențiale din primăvara 2025

PNL l-a votat pe Crin Antonescu ca și candidat la alegerile prezidențiale din primăvara acestui an. Antonescu devine astfel și candidatul la președinție al PNL, după ce a fost anunțat și de PSD.

‘Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat și necesar singurul care poate conduce această bătălie, dar nu am nicio scuză să refuz”, spune Crin Antonescu în discursul ținut în ședința PNL în care i se validează candidatura la alegerile prezidențiale.

Anunțul a fost făcut la Consiliului Naţional al PNL, unde Veştea a confirmat că Antonescu este prezidenţiabilul partidului și a subliniat importanța acestei candidaturi pentru formațiunea politică.

Pe 22 ianuarie, Consiliul Naţional Politic al PSD a validat candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2025, din partea coaliţiei de guvernare, a anunțat Ştefan Radu Oprea. Reprezentantul PSD a precizat că „decizia spune foarte mult”, făcând referire la nominalizarea lui Crin Antonescu drept candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 2025.

După vot, Antonescu i-a cerut liderului PNL Ilie Bolojan să fie șef de campanie

„Nu vreau să vă stric buna dispoziție. A fost un vot, nu de excludere, dar de despărțire. Vă mulțumesc pentru toate momentele trăite împreună. Le cer iertare celor pe care i-au supărat sau nedreptățit. Sunt fericit să ducem această bătălie.

Eu cred că PNL are viitor pentru că are trecut, pentru că falșii suveraniști de astăzi ar putea afla că un lider liberal scria acum 100 și de ani un articol Prin noi înșine, care a fost vizionară pentru România. Președintelui îi cer o ultimă favoare la plecare, să îmi facă cinstea să conducă această campanie electorală care urmează”, a spus Antonescu.

