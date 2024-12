Comunicat de presă: „Reabilitare și dotare Școala Primară Ungurei, str. Principală Nr. 218, Loc. Ungurei, Județ Alba”

COMUNICAT DE PRESĂ

DATA: 23.12.2024

„REABILITARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA UNGUREI, STR. PRINCIPALA NR. 218, LOC. UNGUREI, JUD. ALBA”

COMUNA ROSIA DE SECAS, cu sediul in Rosia de Secas, Str. Principala nr. 458, judetul Alba, cod postal 517640, România, cod fiscal 4562060, România, anunță finalizarea proiectului cu titlul: ”REABILITARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA UNGUREI, STR. PRINCIPALA NR. 218, LOC. UNGUREI, JUD. ALBA”, Cod SMIS proiect: 122352, finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Componenta 1: POR/2017/10/10.1a/7regiuni, Axa prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelu educatiei timpurii si învățământului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului consta în realizarea unei investiþii în educaþie, prin dezvoltarea infrastructurii educaþionale a scolii Primare din localitatea Ungurei, comuna Rosia de Secas. Dezvoltarea durabila a învaþamântului trebuie sa porneasca cu acþiuni asupra celor mai timpurii nivele de educaþie, creându-se astfel premisele cresterii gradului de participare la nivelul educaþiei timpurii si învaþamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Proiectul are în vedere dezvoltarea durabila, si egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea, încadrându-se în strategia de dezvoltare a comunei Rosia de Secas. Prin îmbunataþirea infrastructurii educaþionale a ?colii Primare din localitatea Ungurei, proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 10.1 ”Cresterea gradului de participare la nivelul educaþiei timpurii si învaþamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului” al Axei prioritare 10 ”Îmbunataþirea infrastructurii educationale”.

Perioada de implementare a Proiectului: 20.11.2020 – 31.12.2024. Valoarea totală contractată a proiectului: 2.502.750,39 lei din care Asistență financiară nerambursabilă contractată este de 1.190.044,81 lei. In urma proiectului au fost atinse următoarele obiective cu impact la nivel local si regional:

– Modernizarea Scolii Primare din localitatea Ungurei, prin lucrari de reabilitare si dotare.

– Asigurarea accesibilitatii la procesul educaþional – Scoala Primara din localitatea Ungurei, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati, prin adaptarea infrastructurii si dotarea acesteia corespunzator nevoilor acestora.

– Sporirea gradului de confort pentru participantii la învatamântul obligatoriu – Scoala Primara din localitatea Ungurei, în conditii prietenoase fata de mediu, prin dotari moderne, posibilitatea reciclarii deseurilor, performanta energetica superioara a cladirii scolii.

COMUNA ROSIA DE SECAS

Rosia de Secas, Str. Principala nr. 458, judetul Alba, cod postal 517640, România

Tel./fax: 0733914876 / 0372008603

[email protected]

