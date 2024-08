Comunicat de presă Raul Chiriac, PNL: Nu suntem toți la fel. Unii înțelegem ideea de echipă, alții râmânem orgolioși

Raul Chiriac, PNL: Nu suntem toți la fel. Unii înțelegem ideea de echipă, alții râmânem orgolioși

Asistăm în politica românească la un tip de discurs care pune în evidență dihonia, orgoliul, dorința de a face un soi de dreptate în piața publică. În piața publică oamenii vor zâmbi amar și ne vor amenda pe toți o să vedeți. Nu se procedează astfel…

Problema listelor de partid a creat în PNL Alba nemulțumiri, acuze, demisii și un gen de comunicare publică despre care credeam că am depășit-o cu multă vreme în urmă. Dincolo de nume, tabere, dincolo de dorința de a împărți dreptatea în vreun fel partizan, rămân în picioare câteva reguli care fac din organizațiile politice instrumente ale democrației prin care societatea rămâne funcțională și atașată unui parcurs valoros și mai ales cuantificabil.

O să spuneți că în numele funcționalității nu trebuie executați oamenii cu rezultate și în această paradigmă a eficienței nu spun că nu ați putea avea dreptate, numai că nu este vorba despre asta ci despre aderența la regulă, este vorba despre respectarea unei decizii care poate la un moment dat să pară o execuție dar care nu este așa decât la nivelul orgoliilor noastre trecătoare sper.

Competența, buna credință, rezultatele nu pot fi executate, ele râmân în viața oamenilor, orgoliile noastre da și de cele mai multe ori sunt executate zgomotos de către viață nu neapărat de către oameni care își propun să ne facă nouă ceva. Acum se întâmplă asta. Îndrăzniți să vă uitați la lucruri cu ochii rațiunii nu cu cei ai mândriei…

Uneori se invocă faptul că am muncit, am făcut, am demonstrat ceea ce este în cele mai multe cazuri adevărat numai că toate aceste lucruri s-au întâmplat într-un context în care Partidul Național Liberal a avut încredere să te pună în poziția de a demonstra. Știți câți oameni competenți s-au pierdut de-a lungul timpului pentru că nu au fost într-un context care să le valorifice abilitățile? Nu am nici timp nici spațiu să îi pun pe hârtie pe cei care nu au reușit exclusiv din cauza contextului nefavorabil.

Pentru acest context rațiunea ne spune să acceptăm un anumit tip de decizie. Suntem în PNL pentru un crez nu pentru un privilegiu de moment chiar dacă momentul este uneori egal cu anii. Sigur că, dacă, crezurile noastre sunt în opoziție, plecăm. Avem dreptul ăsta pentru ceea ce suntem și nu pentru ceea ce se întâmplă circumstanțial. Nu cred că suntem circumstanțial, cred că suntem și asta ar trebui să ne diferențieze. Dar una e să pleci spunând mulțumesc și alta e să pleci trântind ușa spunând că organizația e plină de practici securiste, că încalcă regulile jocului, că se bazează pe traseiști în luarea deciziilor. La acest tip de final caracterul ar trebui să câștige și să arate oamenilor că jocul politic nu este mediocru, orgolios și nedemn.

Oamenii ar trebui să știe că cei care ne conduc au mai puține slăbiciuni, că nu sunt prada patimilor de moment, că rațiunea învinge, că am evoluat, că este despre ei și nu despre noi așa cum le arătăm mult prea rar din păcate. Mă uitam la adversitățile politice din anii 1990 și la cele de acum. Concluzia o trageți singuri…

Noua generație a politicii românești, cea a cărei membru sunt cu permisiunea dumneavoastră și eu, are în colegii liberali cel puțin un ax al meritocrației, al competenței, al capacității de a spune adevărul pe care-l merită societatea. Adevărul e că uneori trebuie să acceptăm și eventualele decizii care nu ne sprijină, decizii care lovesc în constructul nostru legat de importanța personală sau a lucrurilor pe care le-am făcut în PNL. Valoarea acestor lucruri nu este umbrită de faptul că pentru moment organizația a decis împotriva orgoliilor noastre nemăsurate.

