Comunicat de presă | Florin Roman: PSD groparul economiei județului Alba

Președintele novice al PSD Alba este un mare mincinos. A dus o campanie mincinoasă la alegerile locale și continuă să mintă, cu nerușinare, asumând lucruri care nu nici o legătură cu PSD. Este important de știut ca PSD este principalul gropar al economiei județului Alba.

Guvernul Ciolacu este cel care a scos facilitățile pentru industria alimentară și pentru construcții, lovind în Transavia, cel mai mare producător de carne de pasăre, în Albalact, în Elit, Jidvei și alte mari companii din județul Alba. Practic, angajatorii au fost obligați să își taie din profit, pentru a acoperi gaura de 16% la salarii dată prin decizia guvernului PSD, pentru a împiedica exodul de forță de muncă. Dar de unde să știe un asistat social ca Mureșan așa ceva.

Vă amintiți desigur ca ajutoarele de stat, necesare, pentru industria automotive și mecatronica au fost acordate de guvernul Ciucă. Și cei de acolo știu foarte bine cine i-a susținut. De altfel, nici un reprezentant al PSD nu a fost invitat oficial. Ei au intrat în aceste fabrici doar când un ministru PSD s-a mai târâit prin Alba. Mărturie stau imaginile și discursurile de la acea vreme. Măsurile PSD au afectat enorm și industria construcțiilor, prin eliminarea facilităților.

Practic, PSD Alba s-a transformat în groparul economiei județene. Ei nu au condus de 20 de ani județul, dar își asumă cu nerușinare, locul 9 la PIB pe cap de locuitor. Mincinos este și liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a promis la lansarea candidaților PSD, pe care i-a încurcat la alegerile locale, ca vor face clase de învățământ noi pentru porțelan? Unde sunt clasele? Nicăieri. Minciuni pesediste. Tot liberalii și premierul Ciucă au lăsat Cuprumin banii din dividente. Ce au făcut pesediștii? Au politizat firma până la la femeia de serviciu, au făcut salarii de lux pentru candidații PSD, și au lăsat salarii mici pentru personalul productiv.

Este foarte clar ca fără PNL la guvernare, în acest an, PSD și Marcel Ciolacu, ar fi naționalizat Pilonul 2 de pensii private. Amintiți-vă ca i-am prins în fapt și am spus clar ca dacă PSD nu renunță, pică guvernul. Și PSD a făcut pasul înapoi. Pentru ca PNL apără pensiile private ale milioanelor de români care muncesc cinstit!

PSD atacă din nou, cota unică, pentru impozitul progresiv. Nu se va întâmpla niciodată asta cu PNL în guvern. Amintiți-vă ca au spus ca nu cresc taxele și le-au crescut! A fost motivul pentru care în calitate de deputat PNL am depus în premieră pentru 34 de ani, un amendament la legea bugetului de stat, prin care am interzis creșterea birurilor și i-am blocat! S-a înfuriat tare dl Ciolacu care mi-a reproșat în plen ca nu am încredere în domnia sa. Aici are dreptate! Nu am încredere în el ca premier socialist.

Am continuat noi liberalii cu un alt proiect, blocat deocamdată de PSD pentru ca 10 ani să nu umblăm la cota unică de impozitare, dacă vrem predictibilitate.Acum PSD atacă plafoanele la microîntreprinderile care adună 64% din zestrea națională. Nu vor trece peste noi nici de această dată. Cum nu au trecut nici când au vrut să crească impozitul pe dividente, la 16%.

Nu este însă suficient! PNL trebuie să impună un regim fiscal prietenos cu bunii platnici. În paralel trebuie să convingă premierul PSD să facă reforma aparatului de stat și în realitate, nu doar pe hârtie, pentru a-i proteja pe sinecuristii PSD. Numirea politică de la AMEPIP era să ne coste 700 de milioane de euro. Pe noi toți, nu pe domnii Neacsu și Tutuianu.

Sunt linii roșii peste care dacă PSD trece, cu siguranță guvernul Ciolacu, pică! Îi mai poate salva doar AUR, partidul manevrat din umbră de liderii PSD, ce se tem de PNL.

Deputat PNL, Florin Roman, vicepreședintele Comisiei Buget-Finante

