Compania Johnson&Johnson va începe livrarea vaccinurilor anti-Covid în Europa și România. Uniunea Europeană a comandat 200 de milioane de doze

Vaccinul Johnson&Johnson a fost aprobat de către autoritățile de reglementare din cadrul Uniunii Europene la mijlocul lunii martie, după aprobarea vaccinurilor Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca.

UE din 27 de națiuni a semnat o comandă fermă pentru 200 de milioane de doze de J&J și o opțiune pentru 200 de milioane mai mult. Pe lângă faptul că este primul care necesită doar o singură injecție decât două, vaccinul Johnson & Johnson este mai ușor de depozitat.

EMA a dat undă verde după ce a spus că studiile clinice care au implicat voluntari în Statele Unite, Africa de Sud și țările din America de Sud au descoperit că J&J Jab a fost cu 67% eficient în prevenirea obținerii Covid.

Mai multe țări europene au adoptat noi restricții pentru a reduce un val de infecții, deoarece campaniile de vaccinare au fost mai lente decât în ​​alte țări, cum ar fi Statele Unite sau Marea Britanie.

Conform rapoartelor existente până la această dată, vaccinul Johnson & Johnson este eficient in proportie de 66% impotriva COVID-19, totusi, cand vine vorba despre formele severe de COVID-19, vaccinul este eficient in prevenirea lor in proportie de 85%. De exemplu, vaccinul Pfizer este eficient in proportie de 95%, cea a vaccinului Moderna la 94,1% și cea a vaccinului AstraZeneca la 70,4%.

De altfel, vaccinul este eficient impotriva variantelor britanice, braziliene si sud africane ale virusului COVID-19. La fel ca vaccinul AstraZeneca, vaccinul Johnson & Johnson este vector viral, ceea ce înseamnă că folosește un virus nepatogen pentru a declanșa un răspuns imun. Probabil cele mai importante caracteristici pe care vaccinul Johnson & Johnson le are sunt imunitatea creată după aplicarea unei singure doze, dar si temperaturile normale la care poate fi tinut, comparativ cu Pfizer care are nevoie de temperaturi negative mari pentru depozitare.

O ultimă caracteristică interesantă este si pretul. Acesta are un cost de 6,93 euro, de câteva ori mai putin decât Pfizer si Moderna.

„Cu această ultimă opinie pozitivă, autoritățile din întreaga Uniune Europeană vor avea o altă opțiune de a combate pandemia și de a proteja viețile și sănătatea cetățenilor lor. Acesta este primul vaccin care poate fi utilizat ca doză unică ”, a declarat Emer Cooke, directorul executiv al EMA după aprobarea acestuia.

Studiul a spus că efectele secundare ale vaccinului COVID-19 Janssen au fost de obicei ușoare sau moderate și au fost eliminate în câteva zile după vaccinare, a spus EMA.

Sursa: bzi.ro