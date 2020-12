Cine sunt consilierii locali din Zlatna în mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere

Consiliul Local Zlatna, constituit oficial după validarea mandatelor stabilite în urma alegerilor locale din acest an, este format din 7 reprezentanți ai PNL, 3 de la PSD, 2 de la PNȚCD și câte unul de la Pro România și ALDE.

Majoritatea dintre aceștia au deja experiență în administrarea orașului, deoarece nu sunt la primul mandat de consilier local. Cine sunt aleșii și ce averi au, puteți citi în rândurile următoare.

* Romoşian Valentin (PNL), fost consilier local și în mandatul 2016-2020, va fi viceprimarul orașului în următorii 4 ani. Potrivit declarației de avere, are în proprietate 2 terenuri agricole cu suprafața totală de 1,7 ha, cumpărate în 2015 și 2019, un teren extravilan de 5,5 ha moștenit în 2011, un teren extravilan de 3 ha în arendă din 2013, un teren intravilan de 0,18 ha moștenit în 2016 (fără a fi precizate localitățile în care acestea sunt situate); nu deține apartament sau casă; are 3 autoturisme – Audi A4 (an de fabricație 2003), Nissan Navara (din 2007) și Audi A4 (din 2015). Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimul an au fost: 40.356 de lei ca salariat la Ocolul Silvic Abrud R.A., 10.600 de lei de la APIA pentru lucrări agricole și zootehnice în gospodărie și 8.028 indemnizația de consilier local. La acestea se adaugă veniturile soției sale – 8.000 de lei ca persoană fizică autorizată și 1.600 de lei indemnizația copilului.

* Doncuţ Petru Marius (PNL ) are o firmă, pe care o și administrează și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține două suprafețe de teren agricol în suprafață totală de 6,36 ha, în satul Vâltori (o parte dobândită prin moștenire, în 2002 și 20015, iar altă parte cumpărată în 2015; o casă măștenită în 2002, în satul Vâltori; două autoturisme – Opel Corsa (an de fabricație 2001) și Opel Frontera (din 1997); două autoutilitare – Dacia (din 2005) și Toyota (din 2007) și o autobasculantă Roman, fabricată în 1984. Nu are conturi de economii sau credite și în ultimul an a avut venituri de 14.000 de lei de la firma pe care o administrează, 7.800 de lei de la APIA (subvenții) și 7.804 lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 21.381 de lei din salariul de casier-încasator la SC Apa CTTA.

* Puiuleţ Adrian (PNL) este inspector de specialitate (Turism), la Consiliul Județean Albas și a mai fost consilier local în mandatul 2016 – 2020. Potrivit declarației de avere, deține un teren intravilan de 593 mp în Zlatna (dobândit prin donație în anul 2020), un teren intravilan de 625 mp în Teiuș (moștenit în 2011), două apartamente în Zlatna (cumpărate în 1994 și 2016), o casă în Zlatna (dobândită prin donație, în 2020), o casă în Teiuș (moștenită în 2011) și nu are mașini, conturi de economii sau credite. În ultimele 12 luni a avut venituri de 44.000 de lei de la CJ Alba și 8.028 lei din indemnizația de consilier local.

* Nechifor Petru (PNL) este tehnician silvic, la Ocolul Silvic Alba Iulia și director al AVPS ”Cerbul Carpatin” Zlatna, fost consilier local și în ultimii 4 ani. Are în proprietate un teren agricol de 4,09 ha și o casă, moștenite în 2010 (fără a fi precizată localitatea în care sunt situate) și mai are două autoturisme – Volkswagen (an de fabricație 2001) și Mitsubishi (din 2004). Nu are conturi de economii sau credite, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 33.600 de lei din salariul de tehnician silvic, 16.800 de lei din salariul de director al asociației de vânătoare, 5.000 de lei subvenție de la APIA și 8.028 de lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției sale – 18.000 de lei, ca asistent de farmacie.

* Bulbucan Vasile Gheorghe (PNL) , este angajat la o firmă privată. Deține, potrivit declarației de avere, un teren agricol de 2,5 ha, în Zlatna, moștenit în anul 2000 și un autoturism VW Passat (an de fabricație 2002). În ultimul an a avut venituri de 20.163 de lei din salariu și 3.500 de lei de la APIA, pentru activități agricole, iar soția sa, angajată la o altă firmă, a încasat 28.955 de lei.

* Zaharie Vasile (PNL) este pădurar, la ocolul Silvic Abrud. Conform declarației sale de avere, nu are în proprietate terenuri, apartament sau casă și are două mașini – Audi A4 (an de fabricație 2002) și Volkswagen (din 1998). În ultimul an a avut venituri de 27.240 de lei, din salariul de pădurar, iar soția sa a încasat 18.000 de lei ca salariată la o firmă privată.

* Hang Nicolae (PNL) este angajat al CNAIR. Deține, în Zlatna, un teren intravilan de 2 ha și o casă, moștenite în 1988, un apartament cumpărat în 1999; două autoturisme Opel (ani de fabricație 2005 și 2010). În ultimele 12 luni a avut venituri de 35.549 de lei din salariu, iar soția sa a încasat 16.065, ca salariată la o firmă privată.

* Nistor Nicolae Florin (PSD), fost consilier local și în mandatul 2016-2020, are o firmă la care deține funcția de director și a fost seful ARR Alba. Potrivit declarației de avere, deține un teren intravilan de 400 mp în Alba Iulia, cumpărat în 2014 și nu are în proprietate apartament, casa sau mașină. În ultimul an a avut venituri de 25.000 de lei de la ARR Alba, 14.400 de lei ca director la firma sa și 5.906 lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 31.069 de lei ca șef serviciu calitate, la o firmă privată.

* Sătmărean Vasile (PSD) este șef de district la Ocolul Silvic Abrud. Deține, în Zlatna, un teren intravilan de 457 mp (moștenit în 2017) și un apartament (cumpărat în 1991). În ultimul an a avut venituri de 29.860 de lei din salariu, iar soția sa a încasat 48.048 de lei, din salariul de funcționar al Primăriei Zlatna.

* Porcar Constantin (PSD) este electrician, pensionar și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține, în satul Trâmpoiele, un teren agricol de 10 ha, un teren forestier de 1 ha și o casă (moștenite în anul 2008), iar în Zlatna are un apartament (cumpărat în 2006). Mai deține două autoturisme – VW Golf (an de fabricație 2012); Dacia logan (din 2005), 2 autoutilitare – Mitsubishi (din 2000); Mercedes (din 2000) și două conturi de economii cu valoare totală de 233.000 de lei. Veniturile sale din ultimul an au fost de 55.000 de lei din salariul de la Electrica Transilvania, 3.200 de lei de la întreprinderea familială, 5.000 de lei din pensie, 6.000 de lei subvenții de la APIA și 7.440 de lei din indemnizația de consilier local, iar soția sa a încasat 9.000 de lei din pensie.

* Clonţa Nicolae (PNȚCD) este pensionar și a fost viceprimarul orașului Zlanta în mandatul 2016-2020. Potrivit declarației de avere, deține în satul Valea Mică (Zlatna) două terenuri forestiere în suprafață totală de 3,16 ha, un teren agricol de 8,6 ha, și două terenuri intravilane în suprafață totală de 2.374 mp (toate dobândite prin moștenire, în anii 2004, 2007, 2007 și 2015). Nu are în proprietate apartament sau casă și are două autoturisme – Seat (an de fabricație 2000); Dacia Logan (din 1010) și un tractor (din 1996). De asemenea, mai are un cont de economii în valoare de 40.000 de lei și nu are credite. Veniturile sale din ultimul an au fost de 81.600 de lei din indemnizația de viceprimar, 27.600 din pensie și 14.400 de lei subvenții APIA, iar soția sa a încasat 18.000 de lei ca economist la o firmă privată.

* Borza Iosif (PNȚCD) a fost consilier local și în ultimii 4 ani. Deține în satul Trâmpoiele un teren agricol de 5,2 ha și o casă (moștenite în 1993) și are un autoturism Suzuky (an de fabricație 2001). Veniturile sale din ultimul an au fost de 5.000 de lei subvenții APIA și 8.028 lei din indemnizația de consilier local, la care se adaugă veniturile soției sale – 8.000 de lei, din pensie.

* Crişan Gheorghe Florin (PRO ROMÂNIA), fost consilier local și în mandatul 2016-2020, deține un teren intravilan de 6615 mp și o casă, cumpărate în 2004 și un teren extravilan de 2.335 mp moștenit în 2014 (fără a fi precizată localitatea în care sunt situate) și două autoturisme – Dacia (an de fabricație 2005); Daewoo (din 2005). În ultimele 12 luni a avut venituri de 1334.538 de lei ca persoană fizică autorizată, 2.661 de lei ca angajat la o firmă privată, 1.164 de lei ca cenzor la altă firmă și 6.687 de lei din indemnizația de consilier local. Soția sa a încasat 13.473 de lei ca angajată la PFA, iar alocația copilului a fost de 1.602 lei.

* Demenic Daniel (ALDE) are o firmă privată și a mai fost consilier local în ultimii 4 ani. Deține, în saltul Podul lui Paul (Zlatna) un teren intravilan 1,13 ha (cumpărat în 1999), un teren agricol de 1,60 ha (cumpărat în 2003), o casă construită în 1989, iar în Zlatna a cumpărat, în 2018, o clădire ( fost cămin de nefamiliști și punct termic), un magazin și un alt imobil. Conform declarației de avere, mai are un autoturism Mercedes (an de fabricație 2005), bijuterii în valoare de 40.000 de lei (aflate în proprietatea sa din 1988), acțiuni la firmă în valoare de 3.600 de lei și a împrumutat (în nume personal) firma pe care o deține cu 1.139.174 de lei. Veniturile sale din ultimul an au fost de 21.708 lei din salariul de la propria firmă, 30.000 de lei din zootehnie (creștere și vânzare animale), 50.000 de lei din câștiguri la pariuri sportive, 7.949 de lei din indemnizația de consilier local. Soția sa a încasat 25.000 de lei din vânzarea animalelor și 6.000 de lei din câștiguri la pariuri sportive.

* Boca Ioana Adriana (PMP) este medic stomatolog și deține un cabinet particular, în Zlatna. Are în proprietate un teren agricol de 0,1 ha (dobândit prin donație, în 2009), un teren intravilan de 1.500 mp (cumpărat în 2019) și două apartamente (cumpărate în 2015 și 2019) – toate proprietățile având locația neprecizată, în declarația de avere. În ultimul an a avut venituri de 60.000 de lei, din indemnizația de creștere a copilului, iar soțul său a încasat 36.000 de lei, ca inginer, salariat al unei firme private.

Consiliul local Zlatna s-a constituit oficial în 22 octombrie când, în cadrul unei ședințe festive, primarul Silviu Ponoran și reprezentanții partidelor care au întrunit voturile cetățenilor au depus jurământul de credință. Evenimentul s-a desfășurat în prezența unui reprezentant al Prefecturii Alba.