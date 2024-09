Ce spune o albaiuliancă despre mobilitatea urbană de la Alba Iulia: ”No, ce ziceți, circulăm mai bine ca înainte sau mai rău?!”

Proiectele de mobilitate urbană de la Alba Iulia au dat naștere la numeroase controverse în rândul locuitorilor urbei, aceștia reclamând traficul greoi din oraș, înființarea benzii speciale pentru mijloacele de transport în comun și în special reducerea numărului locurilor de parcare.

În spațiul virtual apar tot mai multe postări legate de impactul pe care îl au lucrările de mobilitate asupra vieții de zi cu zi a albaiulienilor, postări care generează zeci, uneori sute de comentarii din partea internauților. Redăm mai jos cum vede o femeie din Alba Iulia modificările aduse de cele mai recente lucrări la infrastructura rutieră a orașului nostru.

”No, ce ziceți, circulăm mai bine ca înainte sau mai rău?!? Mobilitatea A FOST unul dintre puținele avantaje competitive ale Alba Iuliei. Afacerile mici și mijlocii pe care se bazează economia orașului, conectate organic prin accesibilitate rapidă, supraviețuiau sau chiar prosperau. Pentru că puteai ajunge cu mașina oricând în 10-15 minute, oriunde aveai nevoie în oraș.

NOUL proiect de mobilitate urbana a tăiat efectiv conexiunile existente între noi și orașul nostru, prin desființarea aleatorie a parcărilor, și așa puține, a sensurilor giratorii, a sensurilor de mers, fără a oferi nicio alternativă realistă. Sugrumă și devitalizează activitatea micilor afaceri pe care se bazează mulți albaiulieni în lipsa oportunităților unui oraș mare. Câți dintre noi putem merge să ne facem jobul, să ducem, aducem copiii de la școală, să ne facem cumpărăturile fără mașina proprie? Sau să circulăm toți cu autobuzul, încărcați ca niște măgari ?!?

Era și înainte autobuz, nu l-au inventat acum. Nu era aglomerat, circula repede, eficient. Era o opțiune. Dar nu singura! Acum, prin proiectul ăsta monstru, au creat un trafic de oraș mare, fără a avea beneficiile unui oraș mare ! Alba Iulia nu este un mare centru universitar, să circule zeci de mii de studenți cu autobuzul.

Nu are un mare centru business cu clădiri de birouri cu mii de angajați IT, nu are sedii uriașe de firme, să zici că nu mai încap mașinile pe drum. Și nici parc industrial, cu mii de muncitori navetiști. Suntem tot numa’ noi, ăia dinainte de „mobilizare urbană”.

Deci, pentru cine se prioritizează transportul în comun pe socoteala și nervii noștri?!? De ce ne înghesuim toți pe o singură bandă, pe un singur sens și stăm ca proștii în trafic zeci de minute!?! Că așa vrea primăria să fim și noi în rând cu orașele mari?!?”, a scris albaiulianca pe Facebook.

