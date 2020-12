Cât de bogați sunt noii parlamentari de Alba. LISTA cu declarațiile de avere și veniturile

În urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie, 4 partide au reușit să-și trimită reprezentanți din județul Alba în Parlamentul României.

PNL, care a câștigat alegerile la nivel local, are 1 senator și 2 deputați, PSD – 1 senator și 1 deputat, USR – 1 deputat și AUR – 1 deputat. Ce averi au aleșii trimiși de cetățeni să-i reprezinte în Legislativul țării puteți citi în rândurile următoare:

Sorin Ioan Bumb (PNL) este la primul mandat de senator, după ce în perioada 2016 – 2020 a fost deputat în Parlamentul României. Potrivit declarației de avere, are în proprietate un apartament de 69 mp cumpărat în 1996 și un apartament de 36,85 mp cumpărat în 2015; deține două autoturisme – Volkswagen (an de fabricație 2003); BMW (din 2012) și 88.120 de lei în conturi de economii la bănci, dar și două credite – unul de 35.000 de lei (contractat în 2015, scadent în 2021), iar altul de 20.000 de lei (contractat în 2017, scadent în 2022). Veniturile sale din ultimul an au însumat 131.968 de lei din indemnizația de deputat, la care se adaugă veniturile soției (inginer la SNTGN Transgaz Mediaș, Regionala Cluj), care sunt confidențiale.

Călin Gheorghe Matieș (PSD) este la primul mandat de senator, a fost prezentat de partidul pe care îl reprezintă ca antreprenor (deși pe declarația de interese de la preluarea mandatului nu a consemnat că deține vreo firmă) și este preşedintele Federaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale Româneşti. Potrivit declarației de avere, are în proprietate: în Sântimbru, 5 terenuri extravilane cu suprafața totală de 29.835 mp și 5 terenuri intravilane cu suprafața totală de 13.482 mp, cumpărate între anii 2009 și 2020; 3 case în Sântimbru – una de 300 mp construită în 2012, una de 70 mp cumpărată în 2014, iar alta de 76 mp cumpărată în 2017; un spațiu comercial de 56 mp în Sântimbru, moștenit în 2016; o construcție industrială de 120 mp în aceeași localitate, cumpărată în 2019; un apartament de 56 mp în Alba Iulia, cumpărat în 2012 și mai are trecută pe declarația de avere o remorcă (an de fabricație 1998). Nu are conturi de economii și nici credite, iar veniturile sale din ultimul an au fost de 17.980 de lei ca director general (fără a fi precizat locul de muncă), la care se adaugă veniturile soției sale – 16.860 de lei, din salariul de director economic (de asemenea, locul de muncă nu este precizat).

Florin Claudiu Roman (PNL) este la al doilea mandat de deputat în Parlamentul României. Potrivit declarației de avere, are în proprietate un teren intravilan de 620 mp cumpărat în 2012 și o casă de 300 mp construită în același an; deține un autoturism Volvo XC60 (an de fabricație 2011) și bijuterii personale în valoare de 5.000 de euro, dobândite între anii 2005 – 2013; are conturi în bănci ce însumează 79.900 de lei și 10 euro, și a acordat un împrumut de 20.000 de lei unei persoane fizice; de asemenea, are un credit de 65.000 de lei contractat în 2018 și scadent în 2020. În ultimul an a avut venituri totale de 142.070 de lei din indemnizația de deputat.

Corneliu Olar (PNL) este la al treilea mandat de deputat (a mai fost parlamentar în perioada 2008 – 2012 și 2016 – 2020). Are în proprietate un teren arabil de 0,20 ha moștenit în 1988, un teren intravilan de 0,10 ha cumpărat în 2000, un teren extravilan de 0,05 ha cumpărat în 2010, un teren forestier de 1,43 ha redobândit în 1996, o casă de 180 mp construită în 1988, o cabană de 150 mp construită în 2000 și o garsonieră cumpărată în 2018; deține un autoturism Mercedes GLK (an de fabricație 2015), are 346.795 de lei economii într-un cont bancar și 217.500 de lei – bani dați împrumut. Veniturile sale din ultimul an au însumat 131.412 lei din indemnizația de deputat.

Radu Marcel Tuhuț (PSD), primar cu mai multe mandate al comunei Ciuruleasa, a devenit președinte interimar al PSD Alba cu puțin timp înainte de alegeri. Are în proprietate un teren intravilan de 2.612 mp dobândit prin donație în 1994 și o casă de 142 mp construită în 1995; deține două autoturisme (Volkswagen, an de fabricație 2000; BMW din 2010) și o remorcă (an de fabricație 1986); are un credit ipotecar de 11.400 de lei (contractat în 2007, scadent în 2022) și o descoperire de card de 9.000 de lei. Veniturile sale din ultimul an au fost de 58.404 lei, din salariul de primar și 3.850 de lei dividende de la o firmă privată.

Beniamin Todosiu (USR) este antreprenor, administrator de firmă. Are în proprietate, potrivit declarației de avere, un teren intravilan de 960 mp și o casă de 195 mp, cumpărate în 2016; are un cont de economii cu suma de 13.000 de lei, un împrumut de 41.000 de lei acordat firmei pe care o deține și un credit de 257.000 de lei (contractat în 2016, scadent în 2046). În ultimul an nu a avut niciun venit, însă soția sa a încasat 22.000 de lei ca economist la firma familiei, iar alocația copilului a fost de 1.800 de lei.

Daniel Gheorghe Rusu (AUR) este fostul primar al comunei Șpring. Are în proprietate un teren extravilan de 1.400 mp cumpărat în 2019, o casă cu teren în suprafață de 2.776 mp cumpărată în 2020, o casă cu teren în suprafață de 1.400 mp dobândită prin donație în 2003, o cabană cu teren în suprafață de 14.700 mp cumpărată în 2020; deține un autoturism VW Golf 6 (an de fabricație2005) și un Peugeot 206 (din 2004) și are două credite în valoare totală de 30.000 de euro, bani împrumutați de la două persoane fizice în 2019, cu scadența în 2020. În ultimul an a avut venituri de 64.974 de lei din salariul de primar, la care se adaugă veniturile soției (asistent de farmacie) – 25.200 de lei și alocația celor 2 copii – 5.604 lei.