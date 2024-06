„Carolina Fitness Marathon”, sâmbătă, 15 iunie în Piața Cetății, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia și Carolina Mall

StayFit Gym, Carolina Mall și Primăria Alba Iulia vă invită la un eveniment sportiv de excepție în Piața Cetății

StayFit Gym, în parteneriat cu Carolina Mall și susținut de Primăria Alba Iulia și Palatul Principilor, are deosebita plăcere de a anunța un eveniment sportiv de amploare care va avea loc pe 15 iunie 2024, în Piața Cetății din Alba Iulia.

Detalii eveniment: Data: 15 iunie 2024

Locația: Piața Cetății, Alba Iulia

Acces: Participarea la acest eveniment se face pe bază de rezervare. Rezervălie sunt disponibile din data de 12 Iunie în aplicația StayFit Gym sau la recepția sălii din încinta Carolina Mall

Program: 15:00 – Sesiune de Aerobic: Un antrenament energizant coordonat de instructorii certificați de la StayFit Gym Alba Iulia, Sălășan Alexandra, Pop Diana, Balmuș Roxana 18:00 – Sesiune de Cycling : O experiență dinamică pe biciclete staționare, perfectă pentru iubitorii de fitness și ciclism suștinuță de Laurențiu Avram, instructor StayFit Gym Alba Iulia



Acest eveniment este o oportunitate unică de a promova un stil de viață activ și sănătos în comunitatea locală. Participanții vor avea ocazia să se antreneze în aer liber, să se bucure de atmosfera vibrantă a cetății și să interacționeze cu alți pasionați de fitness.

Evenimentul este deschis tuturor, indiferent de nivelul de pregătire fizică, și se dorește a fi o sărbătoare a sănătății și a mișcării. Pe lângă sesiunile de antrenament, vor fi organizate și diverse activități interactive și concursuri cu premii, menite să încurajeze participarea activă și să aducă un plus de distracție.

„Ne bucurăm să putem organiza acest eveniment în colaborare cu partenerii noștri și să oferim comunității o zi de mișcare și sănătate. Invităm pe toți cei interesați să ni se alăture în Piața Cetății și să participe la aceste activități sportive menite să promoveze un stil de viață sănătos”, a declarat reprezentantul StayFit Gym.

Despre StayFit Gym: StayFit Gym este una dintre cele mai extinse rețele de săli de fitness din România, dedicată promovării unui stil de viață activ și sănătos. Cu o echipă de instructori profesioniști și echipamente de ultimă generație, StayFit Gym oferă membrilor săi o gamă variată de antrenamente și programe personalizate.

Parteneri: Carolina Mall, Primăria Municipiului Alba Iulia, Palatul Principiilor, Transilvania Nuts, Czech In – La Vizitiu, Restaurant Crema, Exotic Fruit, Prestige, Liceul Cu Program Sportiv, Universitatea Alba Iulia, Agentia de Party pentru copii/ By New Cars, Kiss Fm, Ziarul Unirea Alba Iulia, Asociația Judeteana de Powerlifting Alba, CTC Store

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Instagram ’’ StayFit Gym Alba Iulia ’’, la recepția săli de luni până duminică în Carolina Mall sau la numărul de telefon 0773829683

Vă așteptăm cu drag să petrecem împreună o zi de neuitat în Piața Cetății din Alba Iulia!

Primăria Alba Iulia, StayFit Gym, Carolina Mall, Palatul Principilor**

