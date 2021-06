Carnea de porc s-ar putea scumpi cu până la 25%. Creșterea, cauzată de pesta porcină și furajele mai scumpe

Producătorii de carne de porc anunță că aceasta s-ar putea scumpi și cu 25 de procente. Prețul mai mare este cauzat de pesta porcină și de furajele mai scumpe.

În medie, mănânci 77 de kilograme în fiecare an. Acum plătim pe un kilogram de carne de porc 5,69 lei. Un preț mai mare față de iuna Ianuarie, de exemplu, când după sărbătorile de iarnă kilogramul era puțin peste 4 lei.

Producătorii spun, totuși, că prețul cărnii de porc din România ar putea crește cu 25%, și asta nu doar în contextul în care pesta porcină evoluează, ci și din cauza faptului că furajele pentru animale au crescut și ele tot cu 25% în 2021 față de 2020.

Sorin Minea, președintele Federației Romalimenta, pe de altă parte, se așteaptă la creșteri mai mici, de până în 5%, pentru că un preț mai mare ar însemna și o cerere mai mică din partea clienților.

Conform Asociației Producătorilor de Carne din domeniu din România avem 70 de ferme de creștere a porcilor care asigură 70% din producția națională de porcine vii. Însă mai și importăm din țări precum Germania sau Spania, unde în pandemie prețul per kilogram era mai puțin de un euro.

În plus, în 2019, am crescut aproape 4 milioane de porci, mai puțin cu 75% decât acum 13 ani, spune Călin Muscă, proprietarul Porkprod, o companie care are în rulaj 85.000 de porci anual. Iar din 2017 încoace, de când a luat amploare pesta porcină africana, am pierdut 700.000 de porci.

Cum a fluctuat prețul cărnii de porc

5,69 lei/ kg iunie 2021

4,13 lei/kg ianuarie 2021

3,7 lei/kg mai 2020

Creștere preț materii prime

Porumb 47%

Șrot soia 73%

Ulei vegetal 80%

Sursa: alephnews.ro