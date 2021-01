Carnea de melc, o delicatesă ce ia drumul exportului. Producție în valoare de 50 milioane de lei în România

Patru companii locale din Hunedoara, Tulcea, Mureş şi Sibiu produc carne de melc în valoare de 50 milioane de lei, deși românii nu sunt mari consumatori de carne de melc, delicatesa ia drumul exportului.

Patru companii locale din Hunedoara, Tulcea, Mureş şi Sibiu produc carne de melc în valoare de 50 milioane de lei. Cel mai mare producător de carne de melc din România este o firmă din Hunedoara, cu afaceri de 31,7 mil. lei, cu 16% mai mici ca în 2018 şi 138 de salariaţi. Firma din Hunedoara, deţinută de antreprenori francezi, este cel mai mare exportator pe acest segment de piaţă din România.

Your browser does not support the video tag.

Compania livrează toată producţia din Haţeg în Franţa pentru că românii nu sunt consumatori de melci. Cei mai mari consumatori de melci sunt francezii şi nemţii, conform datelor furnizate anterior de companie.

De regulă, carnea de melc este trimisă de companiile româneşti la export tocmai pentru că nu există apetit local de consum pentru astfel de alimente.

„Carnea de melc se remarcă prin conţinut mare de pro­tei­ne şi conţinut mic de glucide şi lipide. Cochilia se folo­seş­te la realizarea anumitor specialităţi din carne de melc (melci umpluţi). Achiziţia materiei prime este una dintre cele mai importante etape. Melcii sunt colectaţi din două surse: din fauna sălbatică şi din fermele de creştere a melcilor“, spun reprezentanţii companiei din Mureş.

Cele patru firme sunt cele mai mari din domeniu, după CAEN-ul 1020 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor. Este posibil să existe şi altele de mai mici dimensiuni. În economia pieţei producătorilor şi procesatorilor de carne de orice tip, acest segment – al melcilor – este mic, însă e vorba de o nişă cu particularităţile ei.

Sursă: alephnews.ro