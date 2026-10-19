Care este prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în România: Regiunile care vor avea mai multă zăpadă. Când ar putea apărea cele mai importante episoade de ninsoare

Cele mai recente date meteorologice sezoniere indică o iarnă 2026-2027 cu ninsori peste medie în sudul și centrul Statelor Unite și cantități mai mici de zăpadă în nordul țării, în sudul Canadei și în cea mai mare parte a Europei.

Prognozele Severe Weather Europe indică un început lent al sezonului, cu cele mai importante episoade de ninsoare în a doua jumătate a iernii și la începutul primăverii. Pentru România, estimările anunță o iarnă 2026-2027 ușor mai săracă în ninsori decât media ultimilor 30 de ani.

Cum s-au schimbat estimările pentru fiecare regiune în octombrie

Sezonul de ninsoare va începe lent în decembrie, iar cel mai puternic semnal privind cantitățile de zăpadă va apărea în a doua jumătate a iernii, cu posibilitatea de a se prelungi până la începutul primăverii. Acesta este un tipar caracteristic unui episod puternic de El Niño.

Analiza Severe Weather Europe prezintă hărțile complete ale prognozei ninsorilor, inclusiv modificările față de estimările din luna precedentă, distribuția geografică a zăpezii și perspectivele pentru stațiunile de schi. De asemenea, a fost inclus un instrument, Snowfall Explorer, care permite consultarea prognozei detaliate pentru state, provincii, regiuni și țări din Statele Unite, Canada și Europa.

Prognoza de ninsoare în România. Ce regiuni ar putea avea mai multă zăpadă

Estimările realizate cu modelul ECMWF pentru perioada 1 decembrie 2026 – 1 mai 2027 indică o acumulare medie de aproximativ 89 de centimetri de ninsoare la nivelul României. Prin comparație, media calculată pentru perioada 1995–2024 este de aproximativ 97,1 centimetri. Este vorba despre acumularea ninsorilor pe parcursul sezonului, nu despre grosimea stratului de zăpadă care ar urma să existe simultan la sol.

La sfârșitul iernii meteorologice, respectiv în februarie, modelul estimează un deficit de aproximativ 3,6 centimetri față de valorile obișnuite. Diferențele dintre regiuni sunt însă importante. În nordul Transilvaniei, Maramureș și zona Carpaților Orientali sunt estimate cantități de zăpadă cu aproximativ 5–15 centimetri peste media multianuală. Hărțile meteorologice indică un semnal favorabil ninsorilor și în zona montană din apropierea Clujului, care se extinde spre nord-estul țării.

În schimb, sudul și sud-estul României ar putea avea mai puțină zăpadă decât în mod normal. Pentru Muntenia, Dobrogea și Oltenia, inclusiv în zonele București, Constanța și Craiova, estimările indică deficite de aproximativ 5–15 centimetri. Aceste valori sugerează posibilitatea unor perioade cu temperaturi mai ridicate, în care precipitațiile să cadă mai frecvent sub formă de ploaie sau lapoviță.

O situație asemănătoare este prognozată în Banat și Crișana. În zona Timișoarei, deficitul estimat se situează între 7 și 15 centimetri. În Moldova, în special în zona Iași–Bacău, cantitățile de zăpadă ar putea fi apropiate de valorile obișnuite sau ușor sub acestea.

Când ar putea apărea cele mai importante episoade de ninsoare

Modelele sezoniere indică un început mai lent al iernii în ceea ce privește acumularea zăpezii. Decembrie 2026 nu se evidențiază prin cantități de ninsoare peste normal în regiunile analizate, iar cele mai importante episoade sunt estimate pentru a doua parte a sezonului rece.

În Europa, luna februarie 2027 prezintă un semnal mai favorabil ninsorilor în anumite zone centrale, estice și nord-estice. În extremitatea nordică a continentului, acest tipar ar putea continua și în martie. Evoluția este asociată unui episod puternic de El Niño, care influențează circulația atmosferică la scară largă.

Specialiștii atrag însă atenția că estimările sezoniere descriu tendințe generale și nu pot stabili cu exactitate datele la care vor avea loc ninsorile.

Fenomenul Super El Niño influențează prognoza pentru iarna 2026-2027

Unul dintre factorii luați în calcul pentru sezonul rece este dezvoltarea unui episod puternic de El Niño în Oceanul Pacific. Analiza datelor NOAA CRW indică anomalii pozitive importante ale temperaturii apei în zona tropicală a Pacificului.

În partea estică a oceanului, temperaturile au depășit local valorile obișnuite cu peste șapte grade Celsius, pe o suprafață extinsă. Aceste condiții sunt asociate unui fenomen denumit Super El Niño, care poate modifica circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor în emisfera nordică.

Episoadele El Niño ating, de regulă, intensitatea maximă spre sfârșitul toamnei sau la începutul iernii, iar influența lor poate continua până în primăvară. În Statele Unite, un asemenea fenomen poate favoriza extinderea curentului-jet din Pacific și deplasarea sistemelor de presiune scăzută spre regiunile sudice.

În anumite condiții, această configurație poate aduce precipitații mai abundente și temperaturi suficient de reduse pentru producerea ninsorilor. Totuși, cantitatea de zăpadă depinde și de temperaturile înregistrate în timpul furtunilor. O creștere a precipitațiilor nu înseamnă automat mai multă ninsoare.

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