Care este prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în România: Regiunile care vor avea mai multă zăpadă. Când ar putea apărea cele mai importante episoade de ninsoare
Care este prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în România: Regiunile care vor avea mai multă zăpadă. Când ar putea apărea cele mai importante episoade de ninsoare
Cele mai recente date meteorologice sezoniere indică o iarnă 2026-2027 cu ninsori peste medie în sudul și centrul Statelor Unite și cantități mai mici de zăpadă în nordul țării, în sudul Canadei și în cea mai mare parte a Europei.
Prognozele Severe Weather Europe indică un început lent al sezonului, cu cele mai importante episoade de ninsoare în a doua jumătate a iernii și la începutul primăverii. Pentru România, estimările anunță o iarnă 2026-2027 ușor mai săracă în ninsori decât media ultimilor 30 de ani.
Cum s-au schimbat estimările pentru fiecare regiune în octombrie
Sezonul de ninsoare va începe lent în decembrie, iar cel mai puternic semnal privind cantitățile de zăpadă va apărea în a doua jumătate a iernii, cu posibilitatea de a se prelungi până la începutul primăverii. Acesta este un tipar caracteristic unui episod puternic de El Niño.
Citește și: Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 1 noiembrie 2026: Când se vor schimba radical condițiile meteorologice. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Analiza Severe Weather Europe prezintă hărțile complete ale prognozei ninsorilor, inclusiv modificările față de estimările din luna precedentă, distribuția geografică a zăpezii și perspectivele pentru stațiunile de schi. De asemenea, a fost inclus un instrument, Snowfall Explorer, care permite consultarea prognozei detaliate pentru state, provincii, regiuni și țări din Statele Unite, Canada și Europa.
Prognoza de ninsoare în România. Ce regiuni ar putea avea mai multă zăpadă
Estimările realizate cu modelul ECMWF pentru perioada 1 decembrie 2026 – 1 mai 2027 indică o acumulare medie de aproximativ 89 de centimetri de ninsoare la nivelul României. Prin comparație, media calculată pentru perioada 1995–2024 este de aproximativ 97,1 centimetri. Este vorba despre acumularea ninsorilor pe parcursul sezonului, nu despre grosimea stratului de zăpadă care ar urma să existe simultan la sol.
La sfârșitul iernii meteorologice, respectiv în februarie, modelul estimează un deficit de aproximativ 3,6 centimetri față de valorile obișnuite. Diferențele dintre regiuni sunt însă importante. În nordul Transilvaniei, Maramureș și zona Carpaților Orientali sunt estimate cantități de zăpadă cu aproximativ 5–15 centimetri peste media multianuală. Hărțile meteorologice indică un semnal favorabil ninsorilor și în zona montană din apropierea Clujului, care se extinde spre nord-estul țării.
În schimb, sudul și sud-estul României ar putea avea mai puțină zăpadă decât în mod normal. Pentru Muntenia, Dobrogea și Oltenia, inclusiv în zonele București, Constanța și Craiova, estimările indică deficite de aproximativ 5–15 centimetri. Aceste valori sugerează posibilitatea unor perioade cu temperaturi mai ridicate, în care precipitațiile să cadă mai frecvent sub formă de ploaie sau lapoviță.
O situație asemănătoare este prognozată în Banat și Crișana. În zona Timișoarei, deficitul estimat se situează între 7 și 15 centimetri. În Moldova, în special în zona Iași–Bacău, cantitățile de zăpadă ar putea fi apropiate de valorile obișnuite sau ușor sub acestea.
Când ar putea apărea cele mai importante episoade de ninsoare
Modelele sezoniere indică un început mai lent al iernii în ceea ce privește acumularea zăpezii. Decembrie 2026 nu se evidențiază prin cantități de ninsoare peste normal în regiunile analizate, iar cele mai importante episoade sunt estimate pentru a doua parte a sezonului rece.
În Europa, luna februarie 2027 prezintă un semnal mai favorabil ninsorilor în anumite zone centrale, estice și nord-estice. În extremitatea nordică a continentului, acest tipar ar putea continua și în martie. Evoluția este asociată unui episod puternic de El Niño, care influențează circulația atmosferică la scară largă.
Specialiștii atrag însă atenția că estimările sezoniere descriu tendințe generale și nu pot stabili cu exactitate datele la care vor avea loc ninsorile.
Unul dintre factorii luați în calcul pentru sezonul rece este dezvoltarea unui episod puternic de El Niño în Oceanul Pacific. Analiza datelor NOAA CRW indică anomalii pozitive importante ale temperaturii apei în zona tropicală a Pacificului.
În partea estică a oceanului, temperaturile au depășit local valorile obișnuite cu peste șapte grade Celsius, pe o suprafață extinsă. Aceste condiții sunt asociate unui fenomen denumit Super El Niño, care poate modifica circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor în emisfera nordică.
Episoadele El Niño ating, de regulă, intensitatea maximă spre sfârșitul toamnei sau la începutul iernii, iar influența lor poate continua până în primăvară. În Statele Unite, un asemenea fenomen poate favoriza extinderea curentului-jet din Pacific și deplasarea sistemelor de presiune scăzută spre regiunile sudice.
În anumite condiții, această configurație poate aduce precipitații mai abundente și temperaturi suficient de reduse pentru producerea ninsorilor. Totuși, cantitatea de zăpadă depinde și de temperaturile înregistrate în timpul furtunilor. O creștere a precipitațiilor nu înseamnă automat mai multă ninsoare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Fabricile de armament din Cugir, vizate de planul de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat: Consultare publică lansată
Fabricile de armament din Cugir, vizate de planul de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat: Consultare publică lansată Ministerul Economiei propune reorganizarea ROMARM într-un holding industrial integrat, cu fabricile grupate pe domenii de activitate și o conducere menită să reducă influența politică. Reforma ar putea avea implicații importante pentru unitățile de producție din Cugir, […]
Cerealele din Ucraina, un „cartof” încins: Fermierii români cer prioritate la exporturi
Cerealele din Ucraina, un „cartof” încins: Fermierii români cer prioritate la exporturi Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită României și celorlalte state vecine să faciliteze tranzitul cerealelor ucrainene către piețele externe. În replică, fermierii români cer ca interesele producătorilor autohtoni să fie puse pe primul plan, iar exporturile naționale să beneficieze de prioritate în fața mărfurilor […]
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Când va ajunge în Alba Iulia și cum va fi primită
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Când va ajunge în Alba Iulia și cum va fi primită Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 va ajunge marți, 20 octombrie 2026, laAlba Iulia și va fi primită la ora 15.00 la statuia lui Mihai Viteazul. Participanții la Ștafeta Invictus sunt militari activi, veterani și voluntari, care aleargă în memoria camarazilor căzuți […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fabricile de armament din Cugir, vizate de planul de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat: Consultare publică lansată
Fabricile de armament din Cugir, vizate de planul de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat: Consultare publică lansată Ministerul...
Care este prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în România: Regiunile care vor avea mai multă zăpadă. Când ar putea apărea cele mai importante episoade de ninsoare
Care este prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în România: Regiunile care vor avea mai multă zăpadă. Când ar putea apărea...
Știrea Zilei
VIDEO | Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru...
VIDEO | Ultimii meșteri șindrilari din Apuseni, pe cale de dispariție. Petru Popa din Albac duce mai departe o meserie moștenită de la părinți și bunici
O meserie din generație în generație, pe cale de dispariție: Petru Popa din comuna Albac, unul dintre ultimii meșteri șindrilari...
Curier Județean
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la negru” în județ. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba în perioada 12-16 octombrie 2026: 8 persoane depistate muncind ,,la...
Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă
Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă Un accident rutier s-a...
Politică Administrație
Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”
Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm...
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...