Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 1 noiembrie 2026: Când se vor schimba radical condițiile meteorologice. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

România se bucură de o încălzire temporară la începutul săptămânii, cu temperaturi maxime de până la 25 de grade Celsius în Crișana și valori de peste 20 de grade în mai multe regiuni. Vremea se schimbă însă semnificativ după 21 octombrie, când temperaturile scad brusc, iar ploile revin în numeroase zone ale țării. În unele regiuni, precipitațiile ar putea fi însemnate cantitativ, în timp ce spre finalul intervalului se instalează o nouă răcire, inclusiv în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni, 19 octombrie 2026 prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni.

Banat

Valorile termice diurne vor fi în creștere în primele trei zile, de la o medie de 18 grade Celsius, în data de 19 octombrie, până la 24 de grade, pe 21 octombrie. Ulterior, se va înregistra o scădere semnificativă a mediei temperaturilor maxime, care va ajunge la 16 grade în ziua de 23 octombrie.

În perioada 24–28 octombrie, media temperaturilor maxime va varia între 17 și 20 de grade, după care va scădea până la aproximativ 16 grade, în ultima parte a intervalului analizat.

În ceea ce privește temperaturile minime, se remarcă o răcire pe 20 octombrie, când media acestora va ajunge la 6 grade, urmată de o încălzire până pe 22 octombrie, când se vor atinge 12–13 grade. Ulterior, temperaturile minime vor scădea din nou, până la aproximativ 7 grade, pe 24 octombrie. După această dată, nu vor mai fi variații semnificative, media temperaturilor nocturne situându-se între 6 și 8 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 21–27 octombrie.

Crișana

Temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la o medie de 16 grade Celsius, pe 19 octombrie, până la aproximativ 25 de grade, pe 21 octombrie. Ulterior, media maximelor termice va scădea brusc, până la aproximativ 15 grade, în data de 23 octombrie.

După această perioadă, nu se vor înregistra diferențe termice semnificative, astfel încât media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade, cea mai ridicată valoare fiind prognozată pentru 28 octombrie.

În ceea ce privește temperaturile nocturne, media acestora va scădea până la 6 grade pe 20 octombrie, apoi va crește până la 11 grade în perioada 22–23 octombrie. În a doua săptămână, media temperaturilor minime se va menține în jurul valorii de 7 grade, cu o tendință de scădere spre finalul intervalului.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 21–27 octombrie, iar la mijlocul acestui interval s-ar putea înregistra cantități însemnate de apă.

Transilvania

Temperaturile diurne vor crește la începutul perioadei analizate, astfel încât media acestora va atinge 21 de grade Celsius pe 21 octombrie. Ulterior, vremea se va răci, iar media temperaturilor maxime va coborî la 15 grade în data de 23 octombrie.

Începând cu ziua următoare și până pe 28 octombrie, se va observa o ușoară încălzire. După această dată, temperaturile maxime vor scădea din nou, iar media lor va ajunge la 14 grade la finalul intervalului de prognoză.

În privința temperaturilor minime, se va înregistra o scădere ușoară până pe 21 octombrie, când media acestora va ajunge la 6 grade. În următoarele trei zile, temperaturile minime vor crește până la aproximativ 9 grade, pe 23 octombrie. Ulterior, media acestora va scădea treptat, ajungând la 3 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Va ploua în primele zile ale intervalului, iar precipitațiile vor reveni în perioada 22–27 octombrie, când, pe alocuri, pot fi însemnate cantitativ.

Maramureș

Media temperaturilor maxime va crește în primele trei zile, de la aproximativ 16 grade Celsius, pe 19 octombrie, până la 22 de grade, pe 21 octombrie. Ulterior, se va înregistra o scădere bruscă, până la 13 grade, în ziua de 23 octombrie.

În perioada următoare nu se vor remarca diferențe termice semnificative, media maximelor urmând să se încadreze între 15 și 19 grade, cu cea mai ridicată valoare pe 28 octombrie.

Media temperaturilor nocturne va fi de 7 grade în perioada 19–21 octombrie, apoi va crește până la aproximativ 10 grade, pe 23 octombrie. În a doua săptămână, media temperaturilor minime se va menține în jurul valorii de 6 grade, cu o tendință de scădere spre finalul intervalului, până la aproximativ 4 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 21–27 octombrie, iar la mijlocul acestui interval s-ar putea înregistra cantități însemnate de apă.

Moldova

Temperaturile diurne vor crește la începutul primei săptămâni, astfel încât media acestora se va situa în jurul valorii de 19 grade Celsius, temperatură care se va menține până pe 27 octombrie.

Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea de la o zi la alta, ajungând la 15 grade la finalul intervalului de prognoză.

În ceea ce privește temperaturile nocturne, se remarcă o ușoară scădere pe 20 octombrie, când media acestora va ajunge la 10 grade, urmată de o creștere până la aproximativ 12 grade în perioada 21–24 octombrie.

Începând cu 28 octombrie, media temperaturilor minime va scădea treptat, astfel încât la sfârșitul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra aproximativ 8 grade.

Va ploua, pe alocuri însemnat cantitativ, la începutul intervalului, iar probabilitatea de precipitații va crește din nou în zilele de 22, 23 și 24 octombrie.

Dobrogea

Temperaturile diurne vor crește la începutul primei săptămâni, astfel încât media acestora va atinge 20 de grade Celsius pe 21 octombrie. Ulterior, media temperaturilor maxime va fi de 19 grade în perioada 22–27 octombrie, după care va scădea treptat, ajungând la 15 grade la finalul intervalului de prognoză.

În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora va scădea pe 20 octombrie până la aproximativ 10 grade. În perioada următoare, nu se vor înregistra variații semnificative, valorile menținându-se în jurul a 11 grade până pe 28 octombrie. După această dată, media temperaturilor nocturne va scădea până la aproximativ 8 grade, pe 1 noiembrie.

Va ploua, izolat însemnat cantitativ, la începutul perioadei de referință. Probabilitatea de precipitații va crește din nou la finalul primei săptămâni și la începutul celei de-a doua.

Muntenia

Media temperaturilor diurne se va situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius la începutul perioadei analizate, apoi va crește până la 22 de grade pe 21 octombrie.

Ulterior, vremea se va răci, iar media temperaturilor maxime va ajunge la 18 grade în data de 23 octombrie. În perioada 24–29 octombrie nu se vor înregistra variații termice semnificative, după care media maximelor va scădea până la aproximativ 15 grade, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

În privința temperaturilor minime, media acestora va scădea până pe 21 octombrie, când se vor înregistra 8 grade. În următoarele trei zile, temperaturile minime vor crește până la aproximativ 10 grade, pe 23 octombrie. Ulterior, media acestora va scădea treptat, ajungând la 6 grade la finalul perioadei de referință.

Va ploua în primele zile ale intervalului, apoi precipitațiile vor reveni în perioada 22–27 octombrie, când, pe alocuri, ar putea fi însemnate cantitativ.

Oltenia

Pe 23 octombrie se va înregistra o răcire accentuată, astfel încât media temperaturilor maxime va ajunge la 16 grade Celsius. Ulterior, până pe 29 octombrie, media temperaturilor diurne se va situa între 18 și 19 grade, urmând să scadă din nou spre 16 grade la finalul intervalului de prognoză.

În ceea ce privește temperaturile nocturne, media acestora va scădea ușor pe 20 octombrie, până la aproximativ 7 grade, apoi va crește treptat, ajungând la 11 grade pe 23 octombrie.

Pe 24 octombrie, media temperaturilor minime va coborî la aproximativ 8 grade, valoare care se va menține până pe 29 octombrie. Ulterior, se va observa o nouă scădere, până la aproximativ 6 grade, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Probabilitatea de ploaie va fi redusă până pe 21 octombrie, după care va crește. Pe 24 și 25 octombrie, pe alocuri, s-ar putea înregistra cantități însemnate de apă.

La munte

Media temperaturilor diurne va crește în primele trei zile, de la 9 grade Celsius până la 14 grade, pe 21 octombrie. Ulterior, temperaturile maxime vor scădea, astfel încât pe 23 octombrie se vor înregistra, în medie, 8 grade.

Până la finalul intervalului de prognoză nu se vor remarca variații termice semnificative, media temperaturilor maxime urmând să fie cuprinsă între 8 și 12 grade, cu cea mai ridicată valoare pe 28 octombrie.

În privința temperaturilor minime, media acestora va crește până pe 22 octombrie, când se vor înregistra 6 grade. Ulterior, în perioada 24–26 octombrie, se va observa o scădere până la aproximativ 3 grade. Spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni, media temperaturilor minime va scădea din nou, ajungând la aproximativ 1 grad pe 1 noiembrie.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată până pe 28 octombrie, după care va scădea.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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