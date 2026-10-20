Camere care citesc numerele de înmatriculare pe cinci drumuri județene din Alba : Unde vor fi amplasate

Consiliul Județean Alba pregătește montarea unui sistem fix de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (LPR, License Plate Recognition) pe cinci drumuri județene.

Administrația județeană a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție a acestui sistem.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 370.000 de lei, fără TVA, iar data limită pentru primirea ofertelor este 2 noiembrie 2026.

Camerele vor fi montate pe stâlpii și consolele existente pe următoarele drumuri:

*DJ 762, la Burzonești;

*DJ 107, la Sântămărie;

*DJ 107F, la Războieni;

*DJ 107I (Transapuseana), la Aiud;

*DJ 705, la Zlatna

Cum funcționează sistemul

În fiecare locație vor fi instalate câte două camere fixe, deci zece în total, împreună cu un router LTE și o cutie metalică de conexiuni, cu grad de protecție IP66, încălzire, ventilație, protecții electrice și UPS cu autonomie de minim o oră. Datele ajung printr-o rețea mobilă cu APN privat, cu cartelele puse la dispoziție de beneficiar, la un server instalat într-o locație din Alba Iulia, încă nespecificată. Serverul rulează software-ul de management, care trebuie integrat cu platforma Genetec Security Center.

La ce va folosi sistemul

Potrivit reprezentanților administrației județene din Alba, scopul principal al sistemului este identificarea în timp real a autovehiculelor de interes pentru întreținerea drumurilor județene, gestionarea siguranței circulației și a traficului, precum și recenzarea vehiculelor în perioadele de recensământ rutier. Sistemul va fi pus la dispoziția Inspectoratului de Poliție Județean Alba, prin protocoale sau alte forme de colaborare, pentru prevenirea și menținerea siguranței publice.

Cerințe tehnice pentru camere

Fiecare cameră trebuie să aibă două senzori CMOS cu shutter global, de minim 1920×1200 pixeli, dintre care unul dedicat plăcuțelor și celălalt imaginii de ansamblu. Alte cerințe principale:

*obiectiv varifocal motorizat, care să citească plăcuțe de la 4 până la 45 de metri;

*iluminare în infraroșu, pentru funcționare la zero lux;

*captarea numerelor la o viteză de cel puțin 260 km/h;

*acoperirea unei porțiuni carosabile de minim 7 metri, pe una sau două benzi;

*recunoaștere prin rețea neuronală, direct în cameră, pentru numere din toată UE, cu detectarea culorii, tipului și direcției vehiculului;

*stocare locală de minim 64 GB, pentru perioadele în care apar întreruperi de comunicații;

*funcționare între -30 și +60 °C, protecție IP66 și IK09.

Pentru server, caietul cere procesor cu minim 86 de nuclee și 172 de fire de execuție, 32 GB RAM DDR5, două SSD-uri de 960 GB, carcasă de rack 2U și Windows Server Standard 2025. Software-ul trebuie să integreze LPR și managementul video într-o singură platformă, cu rapoarte, hărți, jurnale de audit, criptare și posibilitatea de a ascunde automat persoanele din imagini.

Termene și condiții

Furnizorul are maximum 30 de zile calendaristice de la comandă pentru livrare și instalare. Garanția este de minim 24 de luni, iar sistemul trebuie să funcționeze 24 de ore din 24. Contractantul instruiește două persoane, minimum patru ore, în limba română. Recepția se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la instalare, iar factura se plătește în 30 de zile de la înregistrarea ei în sistemul RO e-Factura.

Pentru suport tehnic sunt fixate patru niveluri de prioritate. Pentru incidentele urgente, timpul de răspuns este de 4 ore, remedierea temporară de 12 ore, iar remedierea finală de 24 de ore. Neîncadrarea în termene dă dreptul autorității să ceară penalități.

foto – cu rol ilustrativ

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